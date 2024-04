Tulsa King, che colpo per la Stagione 2: una star Marvel si unisce al cast

Ora che sono iniziate le riprese della Stagione 2 di Tulsa King, con il ritorno del Dwight Manfredi di Sylvester Stallone, Paramount+ ha appena annunciato l'ingresso nel cast dei nuovi episodi di una star del Marvel Cinematic Universe.

Secondo Deadline, Frank Grillo ha ottenuto un ruolo da series regular per la seconda stagione di Tulsa King. Il suo personaggio, Bill Bevilaqua, è un mafioso di Kansas City che si interessa alle operazioni di Tulsa. Grillo è noto per aver preso parte al franchise de La notte del giudizio e per aver interpretato Crossbones in diversi film del MCU.

Il resto del cast

Oltre a Stallone e Grillo, il cast di Tulsa King comprende Andrea Savage, Martin Starr, Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza e Jay Will. Tornano anche Garrett Hedlund e Dana Delany. Le star ricorrenti della prima stagione, Annabella Sciorra e Tatiana Zappardino, sono state promosse allo status di series regular per la seconda stagione.

Tulsa King, creata da Taylor Sheridan (Yellowstone), ha come protagonista Stallone nei panni di un capo mafia di New York che viene trasferito a Tulsa, in Oklahoma. Dopo il grande successo della prima stagione - che ha contribuito a far ottenere a Paramount+ il più grande giorno di iscrizioni di sempre - Tulsa King è stata rinnovata per una nuova stagione. Ora, le riprese della seconda stagione sono ufficialmente iniziate.

Barbie, Sylvester Stallone: "Mi volevano come Ken, ma ero impegnato con Tulsa King"

Stallone tornerà a interpretare Dwight "Il Generale" Manfredi con Terence Winter di ritorno come sceneggiatore e produttore esecutivo dopo un'iniziale abbandono. Craig Zisk è il regista e produttore esecutivo. Le riprese della seconda stagione si svolgeranno sia a Tulsa che ad Atlanta.

Di cosa parla Tulsa King?

Tulsa King segue il capo della mafia newyorkese Dwight 'The General' Manfredi, interpretato da Stallone. Appena uscito di prigione dopo 25 anni, Dwight viene esiliato senza tante cerimonie dal suo boss per stabilirsi a Tulsa, in Oklahoma. Rendendosi conto che la sua famiglia mafiosa potrebbe non avere in mente i suoi interessi, Dwight costruisce lentamente una "banda" composta da un gruppo di personaggi improbabili che lo aiutino a stabilire un nuovo impero criminale in un luogo che per lui potrebbe anche essere un altro pianeta.