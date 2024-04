Tulsa King, Sylvester Stallone annuncia le riprese della Stagione 2

In un nuovo post pubblicato sui suoi profili social, Sylvester Stallone ha annunciato l'inizio delle riprese della Stagione 2 di Tulsa King, lo show che lo vede protagonista assoluto su Paramount+.

Tulsa King, creata da Taylor Sheridan (Yellowstone), ha come protagonista Stallone nei panni di un capo mafia di New York che viene trasferito a Tulsa, in Oklahoma. Dopo il grande successo della prima stagione - che ha contribuito a far ottenere a Paramount+ il più grande giorno di iscrizioni di sempre - Tulsa King è stata rinnovata per una nuova stagione. Ora, le riprese della seconda stagione sono ufficialmente iniziate.

Stallone tornerà a interpretare Dwight "Il Generale" Manfredi con Terence Winter di ritorno come sceneggiatore e produttore esecutivo. Craig Zisk è il regista e produttore esecutivo. Le riprese della seconda stagione si svolgeranno sia a Tulsa che ad Atlanta.

Oltre a Stallone, il cast di Tulsa King comprende Andrea Savage, Martin Starr, Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza e Jay Will. Tornano anche Garrett Hedlund e Dana Delany. Le star ricorrenti della prima stagione, Annabella Sciorra e Tatiana Zappardino, sono state promosse allo status di series regular per la seconda stagione.

Tulsa King segue il boss della mafia di New York Dwight "The General" Manfredi (Sylvester Stallone) subito dopo essere stato rilasciato dalla prigione dopo 25 anni. Manfredi viene inviato a Tulsa, Oklahoma, peer avviare nuove imprese criminali. Rendendosi conto che la sua famiglia mafiosa potrebbe non avere in mente il suo interesse, Dwight costruisce lentamente una nuova squadra formata da personaggi improbabili, dando vita a una fruttuosa impresa, m il pericolo è sempre in agguato.