Tulsa King 2: Terence Winter torna nella writer's room dopo l'abbandono per divergenze creative

Terence Winter tornerà a occuparsi della seconda stagione di Tulsa King in veste di sceneggiatore, appianati i diverbi con Taylor Sheridan.

Terence Winter è tornato sui suoi passi. Lo showrunner che aveva abbandonato Tulsa King alla fine della prima stagione per divergenze creative col creatore dello show Taylor Sheridan ci ha ripensato ed è tornato nella writer's room della seconda stagione oltre a onorare il ruolo di produttore esecutivo.

Tulsa King: Sylvester Stallone sorseggia un caffè in una foto della serie tv

Terence Winter non ha fornito dettagli sui motivi che lo avevano spinto ad allontanarsi da Tulsa King, ma ha sempre parlato in termini positivi della collaborazione con Sylvester Stallone tanto da decidere di conservare il ruolo di produttore esecutivo mentre si concentrava su altri progetti. Gli slittamenti dovuto allo sciopero degli sceneggiatori gli avrebbero, però, permesso di tornare anche in veste di sceneggiatore.

Winter continua a lavorare anche sugli altri suoi progetti attuali, Midge, film di cui è co-sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a Vincent Piazza per Appian Way, e A Murder in Hollywood, basato sull'omonimo romanzo di Casey Sherman.

Tulsa King 2 entrerà a breve in produzione ad Atlanta, in attesa della premiere prevista per l'autunno su Paramount+.