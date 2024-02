Barbie, Sylvester Stallone:'Mi volevano come Ken, ma ero impegnato con Tulsa King'

Sylvester Stallone versione Ken. Utopia o possibilità sfumata? Secondo quanto dichiarato dalla star di Rocky, la sua presenza nel film di Greta Gerwig, Barbie, è stata una opzione molto concreta.

Intervenuto al Tonight Show, Stallone ha ammesso di aver ricevuto un'offerta per un ruolo ma ha dovuto rifiutare per conflitti di programmazione con Tulsa King:"La regista [Gerwig] ha detto 'Vuoi essere nel film?'. Ho risposto 'Mi piacerebbe'. Poi ero bloccato su Tulsa King, quindi non potevo partecipare. In seguito hanno preso un po' della mia immagine insieme a Ryan [Gosling]. Ed è stato qualcosa di incredibile. Quindi, questa è la storia... Lo hanno messo in un cappotto di pelliccia".

Barbie: Ryan Goslin in una foto del film

L'influenza di Stallone su Barbie

Nonostante abbia dovuto declinare l'invito a recitare in Barbie, Sylvester Stallone ha in qualche modo influenzato il film di Greta Gerwig. Molti dei tratti mascolini stereotipati di Ken sembrano direttamente attribuibili alla figura di Stallone. In fondo, Rambo e Rocky sono stati il simbolo di una generazione di mascolinità negli anni '80. Greta Gerwig e Ryan Gosling sono nati proprio in quel periodo e cresciuti nell'epoca di Stallone e Schwarzenegger.

Probabilmente è per questo motivo che Ken prende in prestito alcuni dei look di Stallone, e ciò spiega anche il motivo che avrebbe portato la produzione a optare in origine per la star di Rocky.

Ispirato alla celebre bambole targate Mattel, Barbie vede protagonisti Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera e Will Ferrell e innumerevoli altri interpreti che recitano nei panni delle varie versioni di Barbie e Ken. Il film si è dimostrato un enorme successo al box-office con un incasso da 1,44 miliardi di dollari.