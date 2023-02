Tulsa King 2: dopo il caldo infernale dell'Oklahoma cambio di location in vista

Secondo quanto riferito Tulsa King 2 non sarà girata in Oklahoma. Il cambio di location per i nuovi episodi della serie Paramount+ creata da Taylor Sheridan sarebbe dovuto al caldo infernale che ha afflitto le riprese dei primi nove episodi. Come confermato al The Oklahoman da Rachel Cannon, fondatrice e co-CEO della compagnia dell'Oklahoma Prairie Surf Media, la produzione non tornerà a girare in Oklahoma.

Tulsa King; un primo piano di Sylvester Stallone

La star di Tulsa King Sylvester Stallone ha fatto riferimento alla calura sul set durante uno scambio di battute col comico Andrew Dice Clay il 24 luglio scrivendo:

"Essere in Oklahoma mi ha sicuramente preparato per una vita all'inferno, se mai verrò mandato lì".

Durante le riprese di Tulsa King, la temperatura diurna a Oklahoma City era superiore ai 40 gradi e per 18 giorni ha superato i 37 gradi, secondo Weather.com. Luglio è stata la parte più opprimente dei tre mesi di riprese di Tulsa King.

Anche il co-protagonista Barry Corbin si è lamentato del caldo, confrontandolo con quello di Dallas-Fort Worth e spiegando:

"Non è peggio di come è qui, ma anche qui è terribile".

Tulsa King, la recensione del finale di stagione: a ogni vittoria corrisponde una sconfitta (e viceversa)

Lo showrunner della prima stagione Terence Winter ha dichiarato al Tulsa World la scorsa settimana che lui e la troupe non avevano idea di quanto sarebbe stato caldo.

"Non credo che nessuno lo sapesse. Quando siamo arrivati ​​lì per la prima volta, faceva molto freddo e poi, in pochi giorni, c'erano 40 gradi e poi è rimasto così per circa cinque mesi. Ragazzi, probabilmente voi ci siete abituati, ma ci siamo detti, 'Cosa diavolo è successo?'"

La maggior parte delle riprese si sono svolte a Oklahoma City a causa della disponibilità degli studios, ma vista l'afa che potrebbe ripresentarsi la prossima estate Tulsa King potrebbe diventare la prima produzione di Tayor Sheridan a trasferirsi in una location diversa dalla regione in cui è ambientata.