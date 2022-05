True Lies: primo trailer della nuova serie prodotta da James Cameron

CBS ha distribuito il primo trailer di True Lies, serie prodotta da James Cameron e reboot dell'omonimo film che il regista ha diretto nel 1994.

Interpretata da Steve Howey e Ginger Gonzaga, True Lies racconta la storia di Helen ed Harry, con la prima che crede che suo marito abbia una relazione sentimentale con un'altra donna, per poi scoprire che, in realtà, è una spia invischiata in importanti missioni segrete in tutto il mondo.

Il primo trailer di True Lies, reboot del film diretto da James Cameron nel 1994 con Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis, mostra il setup del nuovo show e la forte componente action e ironica.

Al momento, True Lies non ha ancora un'uscita. Ciò che è certo è che la serie sarà distribuita nel corso della stagione 2022/2023, che si affermerà come il periodo d'oro di James Cameron. Il regista, infatti, tornerà nelle sale globali con Avatar: La via dell'acqua, che sarà distribuito in Italia il 14 dicembre 2022.