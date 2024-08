True Detective, nuove anticipazioni sulla Stagione 5: "Sarà ancora più dark"

Dopo il successo di True Detective: Night Country, HBO ha rinnovato la serie antologica per una quinta stagione all'inizio di quest'anno e ha annunciato che la showrunner Issa López sarebbe tornata per scrivere i nuovi episodi.

Da allora, la López ha confermato che la quinta stagione sarebbe stata completamente diversa dal mistero raccontato in Night Country. In un nuovo aggiornamento, l'autrice ha rivelato qualcosa in più: parlando con l'Hollywood Reporter, ha anticipato che la quinta stagione della serie HBO non solo sarà molto diversa da quello che i fan potrebbero aspettarsi, ma che sarà "ancora più oscura e contorta".

"Non vedo l'ora che tutti la vedano perché è molto diversa ed eccitante", ha dichiarato López. "È ancora più oscura e contorta. Non vedo l'ora di mostrarla a tutti". Su queste pagine potete recuperare la recensione di True Detective: Night Country.

True Detective - Night Country: Jodie Foster e Kali Reis in un momento della serie

A giugno, la López aveva rivelato di essere in fase di scrittura della quinta stagione e aveva confermato che la stagione sarebbe stata simile alla quarta nella misura in cui sarebbe stata incentrata su due donne, ma anche completamente diversa.

True Detective 5: le prime anticipazioni dalla nuova stagione

"In fase di scrittura", aveva risposto la López a Variety quando le era stato chiesto a che punto fosse la lavorazione della quinta stagione. "È completamente diversa. Ci sono personaggi diversi, un'ambientazione diversa, una storia diversa e mi sto divertendo come una matta".

True Detective: Night Country ha ottenuto il plauso della critica ed è stata un successo per la HBO, raggiungendo un numero record di spettatori con 3,2 milioni per il suo finale di stagione tra i telespettatori della HBO e del servizio di streaming Max. La stagione è stata anche la più vista dell'intera serie True Detective, con 12,7 milioni di spettatori su HBO e Max, superando gli 11,9 milioni della prima stagione con Matthew McConaughey e Woody Harrelson.