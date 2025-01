True Detective: Matthew McCounaghey e Woody Harrelson, reunion a sorpresa 10 anni dopo

Matthew McConaughey e Woody Harrelson sono tornati a indossare i panni dei personaggi di True Detective per una reunion molto speciale. Le due star texane sono protagoniste di un nuovo post diretto dal creatore della serie Nic Pizzolato.

Nel video per True to Texas, McConaughey e Harrelson tornano nei panni dei detective Rust Cohle e Marty Hart per chiedere alla legislatura del Texas di creare nuovi incentivi per le produzioni cinematografiche e televisive nello stato. Lo spot include anche le apparizioni di Dennis Quaid, Billy Bob Thornton e Renee Zellweger.

"Hollywood è un cerchio piatto, Wood", dice McConaughey nel video. "Questa industria è come il ricordo di qualcuno dell'industria, e il ricordo sta svanendo. Sto parlando di un hub completamente nuovo per il cinema e la televisione. Una rinascita."

"Una piccola frazione del surplus di bilancio del Texas per trasformare questo stato nella nuova Hollywood", ribatte Harrelson.

"Se tutti questi altri Stati offriranno un incentivo, allora dovremo seguire quella via", aggiunge Renee Zellweger. "Vorrei solo che potessimo portare alcune di queste produzioni a casa in Texas."

Texas: la nuova Hollywood?

Diversi personaggi dello spettacolo hanno esortato la legislatura del Texas ad aumentare il sostegno alla produzione nazionale aumentando gli incentivi cinematografici e televisivi. Durante un'udienza legislativa nell'ottobre 2024, il co-creatore di Yellowstone Taylor Sheridan ha detto ai legislatori (secondo AP News): "Una delle mie più grandi frustrazioni è stata che avevo scritto Hell or High Water e loro hanno girato quel dannato film nel New Mexico. La mia storia d'amore con il Texas è stata girata a ovest di dove avrebbe dovuto essere girata".

La settimana scorsa, il Senato del Texas ha annunciato di aver presentato un budget che includeva 498 milioni di dollari per rinnovare il Texas Film Incentive, rendendo lo stato la "capitale mondiale del cinema". Il budget consiste in 48 milioni di dollari in sovvenzioni per piccoli film e spot televisivi e fino a 450 milioni di dollari in nuovi crediti d'imposta, compresi i requisiti di residenza in Texas per i lavoratori.