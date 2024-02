True Detective 4: ascolti record per il finale di stagione per HBO

Dopo il plauso della critica, True Detective: Night Country è diventato il maggior successo del franchise in termini di ascolti per HBO, come dimostrato dal finale di stagione andato in onda domenica scorsa.

Night Country è il quarto capitolo della serie antologica True Detective, il primo ad andare in onda su HBO dopo quasi quattro anni, e sembra che il tempo trascorso abbia reso i fan più entusiasti che mai dello show. Ogni episodio di Night Country è stato un successo in termini di ascolti, con il finale di domenica sera che ha fatto registrare i numeri più alti della stagione.

Il sesto e ultimo episodio di True Detective: Night Country è andato in onda domenica sera con 3,2 milioni di spettatori nel corso della serata. Questo dato include coloro che lo hanno guardato su HBO e sul servizio di streaming Max. È il pubblico più numeroso che lo show abbia mai avuto nella sua serata di debutto. L'episodio della scorsa settimana aveva visto 5 milioni di spettatori nel corso dell'intero fine settimana, essendo stato diffuso su Max il venerdì per non interferire con il Super Bowl di domenica.

Nel corso della stagione, True Detective: Night Country ha registrato una media di 12,7 milioni di spettatori per episodio se si considera anche lo streaming. Anche in questo caso, si tiene conto del numero di spettatori da quando gli episodi sono stati diffusi, non solo delle settimane o dei fine settimana in cui hanno debuttato.

Molto apprezzati dai fan dello show sono stati i collegamenti con la prima stagione di True Detective, che hanno ampliato la mitologia del racconto.

Trovate tutti gli episodi di True Detective: Night Country in streaming su Sky e Now.