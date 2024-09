True Detective 5, torneranno anche i due personaggi di Night Country? Nuove anticipazioni

In seguito alla vittoria agli ultimi Primetime Emmy di Jodie Foster come miglior attrice, Casey Bloys, capo della HBO, ha parlato del futuro dei protagonisti della quarta stagione di True Detective.

Parlando ai microfoni di Deadline, il presidente e amministratore delegato di HBO e Max Content ha discusso di ciò che i fan possono aspettarsi dalla quinta stagione della serie antologica di successo e se questa vedrà il ritorno nel cast della Foster e di Kali Reis.

"La showrunner Issa López è impegnata nella scrittura dei nuovi episodi. Non credo che ci sarà nessuno di Ennis nella nuova città in cui sarà ambientata. Vedremo, la stiamo ancora scrivendo", ha rivelato Bloys. Per quanto riguarda i temi e i concetti fondamentali della prossima stagione, Bloys si è limitato a dire: "Lo lascerò decidere a Issa quando sarà pronta".

True Detective - Night Country: Jodie Foster e Kali Reis in un momento della serie

Il produttore ha anche commentato la recente vittoria agli Emmy della Foster per il suo ruolo nella serie. "La prima vittoria come attrice per il franchise, il fatto che sia Jodie, non è una sorpresa, è stata fantastica, quindi sono entusiasta per lei. Sono entusiasta anche per Issa, che ha creato questo personaggio", ha dichiarato Bloys. "Si sono divertite molto a collaborare, e se le sentite parlare l'una dell'altra, entrambe diranno che lavorare insieme è stato il momento più bello della loro carriera. Quindi, quando questo lavoro viene riconosciuto, non c'è notizia migliore".

True Detective 5 avrà "nuovi personaggi e un'ambientazione diversa" rispetto Night Country

Per quanto riguarda ciò che i fan possono aspettarsi dalla quinta stagione di True Detective, la stessa López aveva promesso ai fan che la prossima stagione sarà completamente diversa: "Ci sono personaggi diversi, un'ambientazione diversa, una storia diversa e mi sto divertendo come una matta".

López ha anche parlato delle reazioni apertamente negative che True Detective: Night Country ha suscitato in alcune sottosezioni del fandom, spiegando: "Penso che abbiamo la responsabilità di contribuire o meno al discorso online. Ci sono persone che non amano la serie, ed è fantastico. È televisione! Non tutti la ameranno". Ricordiamo che potete recuperare gli episodi di tutte le stagioni di True Detective su Sky e in streaming in esclusiva su Now.