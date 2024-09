True Detective, Jodie Foster ringrazia gli Inuit dell'Alaska per l'Emmy: "Ci hanno permesso di ascoltarli"

Jodie Foster è ufficialmente una vincitrice del Premio Emmy. L'attrice ha portato a casa il suo primo trofeo dall'Academy televisiva domenica sera, vincendo come attrice protagonista in una serie limitata per il suo ruolo in True Detective: Night Country.

Dopo che Lily Gladstone e Greta Lee hanno consegnato la statuetta d'oro alla Foster al Peacock Theater di Los Angeles, l'attrice ha avuto un lapsus durante il suo discorso, poiché ha subito sbagliato il nome della serie HBO, chiamandola "True Detective: North Country".

La Foster si è subito ripresa e ha detto che la realizzazione dello show è stata "un'esperienza magica e che tutto viene dall'alto", elencando i ringraziamenti l'autrice di "Night Country" Issa López, la troupe e la sua co-protagonista Kali Reis.

In particolare, la Foster ha ringraziato in particolare il fondamentale contributo del popolo Inuit dell'Alaska settentrionale (anche se lo show è stato girato in Islanda, si svolge in Alaska e il team si è recato in Alaska per le ricerche). "Ci hanno raccontato le loro storie e ci hanno permesso di ascoltare, ed è stata una vera benedizione. È stata una dimostrazione di amore. E quando lo senti, succede qualcosa di incredibile. È profondo e meraviglioso ed è più antico di questo luogo e di questo tempo. Il messaggio è proprio questo: amore più lavoro uguale arte".

True Detective 4: ascolti record per il finale di stagione per HBO

True Detective: Night Country è stata la serie HBO più nominata agli Emmy di quest'anno con 19 nomination. La Foster ha interpretato la detective Liz Danvers nella quarta stagione del crime drama antologico. Su queste pagine la recensione.

All'inizio di quest'anno, si è raccontata a Variety durante "Actors on Actors" con Robert Downey Jr. e ha raccontato aneddoti sulle riprese in Alaska e Islanda, come ad esempio la scena in cui è caduta nel ghiaccio, spiegando che, nonostante i suoi molti anni di recitazione, non è stato facile. L'attrice, già due volte Premio Oscar, ha battuto la concorrenza di Brie Larson ("Lessons in Chemistry"), Juno Temple ("Fargo"), Sofia Vergara ("Griselda") e Naomi Watts ("Fued: Capote vs. The Swans").