True Detective: Issa López ritornerà alla guida della stagione 5

True Detective ha ottenuto il rinnovo per la stagione 5 e HBO ha annunciato che Issa López tornerà alla guida della serie antologica, dopo aver stretto un nuovo accordo con l'emittente americana.

Il quarto capitolo del progetto, Night Country, ha ottenuto ben 12,7 milioni di spettatori sulle varie piattaforme negli Stati Uniti.

L'annuncio ufficiale

True Detective - Night Country: Jodie Foster in una scena

Commentando il ritorno di True Detective per una quinta stagione, Issa López ha dichiarato: "Dall'ideazione alla distribuzione sugli schermi, Night Country è stata la collaborazione e avventura più meravigliosa della mia intera vita creativa. HBO si è fidata della mia visione fino in fondo, e l'idea di portare in vita una nuova incarnazione di True Detective con Casey, Francesca e l'intero team è un sogno che diventa realtà. Non vedo l'ora di rimettermi al lavoro".

True Detective: Night Country e le influenze di John Carpenter e David Lynch

Francesca Orsi, vice presidente della programmazione di HBO e responsabile delle serie e dei film della tv via cavo, ha aggiunto: "Issa López è un talento unico e raro che parla direttamente allo spirito creativo di HBO. Ha diretto True Detective: Night Country dall'inizio alla fine, non allontanandosi mai dalla sua lodevole visione, e ispirandoci con la sua resilienza sulla pagina e dietro la telecamera. Insieme alle impeccabili interpretazioni di Jodie Foster e Kali Reis, ha reso questo capitolo del franchise un immenso successo, siamo così fortunati nell'averla come parte della nostra famiglia".

La prossima stagione, come accaduto in passato, non dovrebbe riportare in scena le protagoniste interpretate da Jodie Foster e Kali Reis.