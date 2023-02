True Detective 4: Night Country, la prima immagine della serie cult con Jodie Foster

Ecco la prima immagine di True Detective 4: Night Country, la nuova stagione della serie con Jodie Foster, prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Sky ha appena pubblicato la prima immagine ufficiale di True Detective 4: Night Country, l'attesissima quarta stagione dell'acclamata serie HBO che esordirà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

True Detective: Night Countrym una foto di Jodie Foster e Kali Reis

Creata, scritta e diretta da Issa López, la serie torna con protagoniste Jodie Foster, premio Oscar per Sotto Accusa e Il Silenzio degli Innocenti, e Kali Reis (Catch the Fair One). Con loro nel cast John Hawkes (candidato agli Oscar per Un Gelido Inverno), Christopher Eccleston (Doctor Who), Fiona Shaw (Harry Potter) e Anna Lambe (The Grizzlies).

Nella quarta stagione, quando la lunga notte invernale cala a Ennis, in Alaska, i sei uomini che gestiscono la Tsalal Arctic Research Station svaniscono senza lasciare traccia. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers (Foster) ed Evangeline Navarro (Reis) dovranno affrontare i loro demoni e l'oscurità per scoprire segreti sepolti e ben custoditi dal ghiaccio.

Issa López è showrunner, creatrice, regista ed executive producer, la Foster, oltre ad essere protagonista, è anche executive producer insieme a Barry Jenkins, Adele Romanski, Mark Ceryak di PASTEL e Alan Page Arriaga. Per Anonymous Content hanno lavorato come executive producers Mari Jo Winkler, Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Cary Joji Fukunaga e Nic Pizzolatto.