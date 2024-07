True Blood, Joe Manganiello: "Il cast era davvero troppo qualificato per una serie come quella"

True Blood è stato un fenomeno culturale campy, intriso di sangue e con numerose scene di nudo quando è andato in onda sulla HBO dal 2008 al 2014, e secondo la star Joe Manganiello, il cast era decisamente troppo qualificato per questo genere di show.

Manganiello è stato ospite dell'ultimo episodio del podcast di Penn Badgley con Nava Kavelin e Sophie Ansari, Podcrushed, dove ha parlato dello sviluppo delle sue doti di attore alla Carnegie Mellon. E mentre ha definito True Blood una serie "davvero selvaggia, folle e intelligente" che "ha dato una spinta in avanti alla cultura", ha fatto notare che praticamente tutto il cast aveva un serio pedigree.

"La cosa divertente di True Blood è che eravamo tutti molto, molto qualificati", ha ricordato Manganiello, aggiungendo: "Beh, dovrei dire che il materiale era ingannevolmente difficile perché era scritto come fosse Tennessee Williams. A volte era molto poetico".

True Blood - Alexander Skarsgaard in una scena

"Ma, sai, sono tutti ragazzi che vengono dal teatro", ha continuato l'attore. "È gente che ha vinto Tony e Oscar. Come se Mike McMillan e io fossimo i ragazzi della Carnegie Mellon, poi c'erano Rutina [Wesley] e Nelsan [Ellis] che erano i ragazzi della Juilliard, poi Chris Bauer era lo Yalie, poi c'è il West End di Londra, poi c'è questo cast internazionale. C'è [Alexander] Skarsgård dalla Svezia. C'era [Stephen] Moyer dall'Inghilterra. E Anna [Paquin], ovviamente, dalla Nuova Zelanda, passando per il Canada. Si trattava di attori molto, molto intelligenti e preparati".

True Blood: il reboot della serie in fase di sviluppo per HBO

Manganiello ha ragione. Paquin aveva vinto l'Oscar come miglior attrice non protagonista all'età di 11 anni per il suo debutto nel film di Jane Campion del 1993, Lezioni di piano, e ha poi vinto un Golden Globe per il suo ruolo di Sookie Stackhouse nella prima stagione di True Blood. Lois Smith (Adele, la nonna di Sookie) ha vinto un Tony Award come miglior attrice protagonista in un'opera teatrale nel 2020 per The Inheritance ed era stata nominata per lo stesso premio due volte in precedenza. Denis O'Hare (il cattivo Russell Edington della terza stagione) aveva vinto un Tony come miglior attore protagonista in un'opera teatrale nel 2003 per Take Me Out ed è stato nominato l'anno successivo per il musical Assassins.

Creato da Alan Ball, subito dopo il suo trionfo di critica con Six Feet Under, True Blood non ha mai raggiunto le vette artistiche del precedente show di Ball, ma è diventato molto più popolare, ricevendo anche una nomination agli Emmy 2010 per Outstanding Drama Series.