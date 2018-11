Troppa Grazia, in esclusiva una clip del backstage del film con Alba Rohrwacher.

Patrizio Marino

Gianni Zanasi, dopo Non pensarci e La felicità è un sistema complesso, torna dietro la macchina da presa per Troppa Grazia una commedia con Alba Rohrwacher, fresca di nomination come migliore attrice agli European Film Awards 2018 per il film Lazzaro felice.

Lucia (Alba Rohrwacher) è una geometra che vive da sola con sua figlia. Mentre si arrangia tra mille difficoltà, economiche e sentimentali, il Comune le affida un controllo su un terreno scelto per costruire una grande opera architettonica. Lucia nota che nelle mappe del Comune qualcosa non va, ma per paura di perdere l'incarico decide di non dire nulla. Il giorno dopo, mentre continua il suo lavoro, viene interrotta da quella che le sembra una giovane "profuga" (Hadas Yaron). Lucia le offre 5 euro e riprende a lavorare. Ma la sera, nella cucina di casa sua, la rivede all'improvviso, davanti a lei. La "profuga" la fissa e le dice: "Vai dagli uomini e dì loro di costruire una chiesa là dove ti sono apparsa...". Al fianco delle due protagoniste femminili troviamo Elio Germano e Giuseppe Battiston.

Il film - qui potete leggere la nostra recensione di Troppa Grazia che ha il merito di affrontare con originalità i problemi della precarietà e della corruzione nell'Italia di oggi, è stato presentato nella sezione Quinzaine des Réalisateurs all'ultimo Festival di Cannes aggiudicandosi il riconoscimento assegnato dalla Label Europa Cinemas.

Uscito nelle sale il 22 novembre, il film è distribuito in Italia da BIM Distribuzione. I quattro attori principali ed il regista Gianni Zanasi sono i protagonisti della clip del backstage che oggi vi presentiamo in esclusiva su Movieplayer.