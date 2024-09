Il Trono di Spade: l'autore di Peaky Blinders era convinto che fosse una serie per ragazzini

Lo sceneggiatore e regista Steven Knight ha rivelato che inizialmente pensava Il trono di spade fosse una serie per bambini fino a quando non ha scritturato uno dei suoi attori nella sua serie.

Knight, noto principalmente per aver creato Peaky Blinders, serie BBC con Cillian Murphy protagonista, stava parlando alla conferenza della Royal Television Society a Londra, in conversazione con la giornalista della BBC Katie Razzall, quando ha fatto questa ammissione.

Infatti, ha ricordato come suo figlio piccolo fosse così ossessionato da Il trono di spade, tanto da arrivare a chiedergli il cofanetto DVD per Natale, cosa che Knight fu felice di regalargli avendo visto che conteneva anche dei draghi. Tuttavia, è stato solo quando è arrivato a scritturare Aidan Gillen, ex attore della serie HBO, in Peaky Blinders, che si è reso conto che la serie creata da George R. R. Martin aveva tematiche più adulte di quanto pensasse.

Peaky Blinders: una foto dei protagonisti

Quando qualcuno propose Gillen per Peaky, informò Knight che interpretava il guardiano del bordello ne Il trono di spade. Knight rispose scioccato: "Ma di cosa state parlando? È una serie per bambini!".

Gillen ha interpretato Lord Petyr Baelish nella serie fantasy della HBO prima di calarsi nel ruolo di Aberama Gold in Peaky Blinders. È apparso anche ne Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno, Mayor of Kingstown e nella saga di Maze Runner.

Knight ha inoltre condiviso alcuni ricordi di "Peaky" durante la conferenza, tra cui il fatto che l'idea per lo show ambientato a Birmingham gli venne in mente negli anni '80 e la propose a un'emittente del Regno Unito, anche se non funzionò. "Ho iniziato a scriverlo come un romanzo e poi ho presentato un trattamento a Channel 4", ha detto. "Sono contento che non sia andata in porto. La tecnologia non era adatta per rappresentare correttamente un dramma d'epoca come quello".

Peaky Blinders: Rebecca Ferguson si unisce al cast del film

L'autore sta attualmente lavorando a un adattamento cinematografico della serie per Netflix, che avrà come protagonisti Barry Keoghan e Rebecca Ferguson, oltre a Muphy. Non ha voluto rivelare alcuno spoiler ma ha detto: "È ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, dovrebbe essere davvero bello".