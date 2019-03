Il Trono di spade 8, il Re della Notte vuole uccidere uno dei personaggi in particolare

Francesco Bellu

La rivelazione è da shock: il Re della Notte vuole uccidere un personaggio de Il trono di spade! Chi? Per ora è impossibile saperlo, ma l'attore che lo interpreta, Vladimir Furdik, ha sottolineato in una recente intervista a Entertainment Weekly che lo sapremo a breve. Ma non solo, ha pure fornito dei dettagli molto preziosi anche sulla stessa origine del capo degli Estranei e di come ciò abbia influito sul suo destino successivamente. D'ora in avanti seguono degli spoiler.

Diversamente dagli altri attori de Il trono di spade, Vladimir Furdik si è particolarmente dilungato nel descrivere le novità della stagione finale, rivelando dei particolari interessanti sul famigerato Re della Notte: "Qualcuno lo ha reso Il Re della Notte. Nessuno sa chi fosse prima, se un soldato o parte della nobiltà. Lui non voleva essere il Re della Notte. Penso che voglia vendicarsi. Tutti in questa storia hanno due lati: un lato buono e uno cattivo. Il Re della Notte ha solo una parte, quella cattiva. Gli spettatori vedranno che lui ha un obiettivo, che vuole uccidere, e scoprirete di chi si tratta. E poi, - continua - ricorderete il momento in cui il Re della Notte guarda Jon Snow e alza il braccio (in Aspra Dimora, ottava puntata della quinta stagione)? Anche stavolta ci sarà un momento simile tra Jon e il Re della Notte e sarà addirittura più forte".

Detta così, è possibile che il personaggio nel mirino possa essere proprio Jon Snow, resta da capire per quali motivi visto che si parla di vendetta. Così come è probabile che di mezzo ci sia qualcosa legata alle sue origini, di cui si conosce ben poco. Nella serie vediamo però una visione di Bran in cui scopre la nascita del Re della Notte: venne creato dai Figli della Foresta, trafiggendo un prigioniero con una lama di ossidiana. L'uomo si tramutò in un essere immortale, potente ma anche mostruoso che avrebbe dovuto aiutare i Figli della Foresta a combattere gli uomini. Ma gli si rivoltò contro, creando un suo esercito di non morti. Furdik ha confermato di essere lui la persona che si vede legata all'albero poco prima di essere colpita dal pugnale in pietra. Nei romanzi, invece, a dare origine alla sua figura sarebbe nientemeno che il tredicesimo Lord Comandante dei Guardiani della Notte che si sarebbe innamorato di una donna dalla pelle candida e gli occhi di ghiaccio, alla quale dona il suo corpo e la sua anima. I due si dichiarano re e regina e regnano per tredici anni dal Forte, compiendo atti abominevoli.

Tutto ciò non fa altro che aumentare l'attesa della nuova stagione. Già l'ultimo promo - qui potete leggere il commento al trailer de Il Trono di Spade 8 alle scene - ha messo in fibrillazione i fan, i quali non vedono l'ora che arrivi aprile per tornare nuovamente, e per l'ultima volta, a Westeros.