Tron: Ares, sono i Nine Inch Nails a fare da colonna sonora al nuovo trailer del film

In attesa di altre rivelazioni al prossimo San Diego Comic-Con, Disney ha diffuso in streaming il primo full trailer di Tron: Ares, terzo capriolo della saga fantascientifica inaugurata nel 1982.

Oltre al filmato, i Nine Inch Nails guidati da Trent Reznor e Atticus Ross, che ha composto la colonna sonora del film, ha pubblicato un nuovo singolo intitolato "As Alive As You Need Me To Be", insieme a un video musicale ufficiale. Si tratta dello stesso brano che sentiamo in sottofondo al trailer e si tratta della prima musica composta dal gruppo da cinque anni a questa parte.

La soundtrack uscirà il 19 settembre 2025, circa un mese in anticipo rispetto alla pellicola, che arriverà nelle sale il 10 ottobre seguente. Tron: Ares è diretto da Joachim Rønning e vede protagonista Jared Leto, che nelle ultime settimane è stato l'oggetto di diverse accuse di molestie sessuali perpetrate negli scorsi anni.

Il film è una metafora dei giorni nostri e dei dubbi sull'IA

"Oggi si parla tanto di IA e big tech", esclama il Julian Dillinger interpretato da Evan Peters. "I mondi virtuali, come saranno? Quando ci arriveremo?", si chiede nel trailer. "Stanno arrivando qui". Quel regno si presenta sotto forma di un soldato definitivo, ovvero Ares (il premio Oscar Jared Leto), che è arrivato sulla Terra avvolto da luci al neon rosse e dalla riconoscibile "U" di Tron galleggiante e capovolta.

A fargli compagnia, vivendo nella matrice spirituale, c'è il Kevin Flynn di Jeff Bridges, l'originale programmatore di computer rimasto bloccato nel videogioco nel primo TRON.

Le accuse di molestie a Jared Leto

Come riportato in precedenza, sono state pubblicate le testimonianze di nove accusatrici (quasi tutte anonime) che affermano che Leto le avrebbe perseguitate in modo regolare, tra di loro c'erano anche una minorenne, tra la metà e la fine degli anni 2000. In alcuni casi, l'attore è stato accusato di aver esposto i propri genitali e di averle molestate.

In una dichiarazione pubblica, Leto ha negato categoricamente qualsiasi atto illecito, ma la notizia arriva in un momento delicato per l'attore che sta portando avanti non solo il franchise di Tron della Disney, ma anche l'adattamento di He-Man di Amazon MGM in cui apparirà nei panni del villain. Gli addetti ai lavori si stanno chiedendo ora come potrà sostenere la pressione di promuovere due film così importanti nelle sale ed evitare di rispondere alle domande sulle accuse.