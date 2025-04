Jared Leto e Jeff Bridges anticipano il trailer di Tron: Ares, sarà un film molto punk rock

Mentre il mondo è alle prese con le implicazioni dell'intelligenza artificiale, Tron: Ares sta per arrivare nelle sale, offrendo effetti visivi abbaglianti e un'avventura da brivido ambientata in un futuro lontano.

La Disney ha presentato in anteprima un primo sguardo al film al CinemaCon, la fiera annuale per i proprietari di sale cinematografiche che si svolge questa settimana a Las Vegas. Sul palco, Jared Leto, la star del film, ha promesso che il nuovo film "vi colpirà dritto nella rete... ovunque essa sia".

Il tanto atteso seguito di Tron: Legacy del 2010, che a sua volta arrivava circa 30 anni dopo il cult originale del 1982, seguirà le vicende di un programma altamente sofisticato, Ares, che viene inviato dal mondo digitale al mondo reale per una missione segreta. Questo film segnerà il primo incontro dell'umanità con gli esseri di intelligenza artificiale.

Un trailer pervaso dalle musiche dei Nine Inch Nails

Tron: Ares, il protagonista e la sua moto in una scena del film

Il trailer viaggia sulle note della musica d'atmosfera dei Nine Inch Nails (la band dei premi Oscar Trent Reznor e Atticus Ross) e trabocca di dettagli da lasciare col fiato sospeso: moto rosse brillanti sfrecciano sulle autostrade, tagliando a metà le auto dei poliziotti. C'è anche un'enorme macchina che incombe su un paesaggio urbano. L'atmosfera è molto punk rock.

Primissimo piano di Jeff Bridges dal film Tron Legacy

"Sto cercando qualcosa", dice Leto con un tono inquietante e robotico. "Qualcosa che non capisco". Jeff Bridges, che ha recitato nel primo film e nel suo sequel, torna nel ruolo di Kevin Flynn, il giocatore che ha dato il via a tutto. L'attore si è unito a Leto sul palco per presentare il nuovo film. "È un'esperienza visiva incredibile", ha promesso Bridges. "Vi aspetta una bella sorpresa".

Tron: Ares vede protagonista il premio Oscar Leto, insieme a Evan Peters, Greta Lee e Jodie Turner-Smith. Joachim Rønning, già dietro la macchina da presa per Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar e Maleficent 2, ha diretto la pellicola, che uscirà il 10 ottobre 2025.