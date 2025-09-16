Tron Ares, il regista spiega le assenze delle star di Legacy: "A volte gli attori non vogliono tornare"

Nel cast del nuovo film del franchise non compaiono i nomi dei personaggi del precedente capitolo, tanto che in molti si sono chiesti se questo fosse effettivamente un sequel

Tron: Ares ci riporterà dentro la Rete per la prima volta dopo Tron: Legacy del 2010, ma questo terzo capitolo sembra destinato a includere solo uno dei volti familiari della saga iniziata con il film originale uscito nel 1982.

Stiamo ovviamente parlando di Jeff Bridges, che tornerà a interpretare Kevin Flynn (fortunatamente, questa volta non sarà ringiovanito digitalmente). A quanto pare, nel film non ci sarà spazio per Sam Flynn di Garrett Hedlund, Quorra di Olivia Wilde o Dillinger Jr. di Cillian Murphy: una notizia deludente per i fan che speravano in un vero e proprio seguito diretto di Legacy.

Nel film, invece, i protagonisti saranno Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan, and Gillian Anderson. Joachim Rønning è il regista mentre i produttori sono Sean Bailey, Jeffrey Silver, Justin Springer, Leto, Emma Ludbrook e Steven Lisberger. Tron: Ares uscirà nei cinema il 9 ottobre 2025.

Jeff Bridges in Tron: Ares

Perché i personaggi di Legacy non faranno ritorno in Tron: Ares

Il regista Joachim Rønning e il produttore Justin Springer hanno condiviso il loro punto di vista in un'intervista a GamesRadar+. Rønning ha spiegato: "Queste cose non sono solo scelte creative; a volte capita che gli attori non vogliano più farne parte". Ha poi aggiunto: "Ci sono diversi modi di vedere la questione, ma credo che la storia sia andata in una direzione in cui non sentivamo il bisogno di avere i vecchi personaggi in primo piano. Volevamo portare il tutto in una nuova direzione, pur rendendo omaggio all'universo in cui ci troviamo".

Springer, invece, ha sottolineato che la priorità di Tron: Ares è introdurre nuovi personaggi, a cominciare da Jared Leto nel ruolo di Ares: "Stiamo raccontando una storia ambientata 14 anni dopo, e la cosa più importante è raccontarla in un modo che funzioni". E ancora: "Inserire cameo a caso, solo per fare una parata di volti che amiamo di questa saga, mi sembra fan service che non serve davvero alla storia. Ma stiamo sicuramente cercando modi per sorprendere il pubblico".

Il produttore ha poi concluso dicendo: "Se non tocchiamo certi elementi in questo film, penso sempre a dove altro possiamo esplorarli. Ho prodotto la serie animata [Tron: Uprising] e ho lavorato alle attrazioni dei parchi a tema. Ci sono tantissimi modi diversi per mantenere viva la mitologia, che sia un film, una serie o qualunque altra cosa, se saremo così fortunati".

Il personaggio di Jared Leto in Tron: Ares

Qual è la trama di Tron: Ares?

Il film sarà incentrato su Ares, un programma sofisticatissimo interpretato da Jared Leto. Diversamente dai capitoli precedenti, non rimarremo confinati all'interno della Rete: questa volta Ares verrà inviato nel mondo reale, con una missione che potrebbe cambiare per sempre il rapporto tra esseri umani e intelligenze artificiali. Sarà infatti il primo vero contatto dell'umanità con entità nate nel digitale ma capaci di agire nella realtà fisica.

Nell'ultimo trailer abbiamo visto sequenze spettacolari: Ares alla guida di una nuova Light Cycle, che utilizza la sua scia luminosa come arma persino contro la polizia, e l'immagine inquietante di un'enorme nave tecnologica che incombe sulle città, segno di una minaccia che travalica i confini della Rete.