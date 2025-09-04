Tron: Ares, il trailer IMAX svela le spettacolari sequenze d'azione del film con Jared Leto

Per promuovere la versione IMAX del film Tron: Ares è stato condiviso un nuovo trailer dello spettacolare sequel della saga.

Il debutto nelle sale dell'atteso progetto, che propone una storia che mostrerà l'arrivo nel mondo reale dell'Intelligenza Artificiale, è previsto per il 10 ottobre.

Cosa mostra il nuovo trailer di Tron: Ares

Nel nuovo video condiviso online il protagonista è Ares, una misteriosa Intelligenza Artificiale che viene portata nel mondo reale da Julian Dillinger (Evan Peters). Ares è un brillante soldato che può essere rigenerato in ogni momento, ma la situazione prende presto una svolta inaspettata.

Ecco il trailer inedito di Tron: Ares:

Il regista Joachim Rønning ha diretto da una sceneggiatura di Jesse Wigutow, che ha firmato lo script basandosi su una storia sviluppata con David Digilio usando i personaggi creati da Steven Lisberger e Bonnie MacBird.

La trama del film

La sinossi ufficiale anticipa che al centro della trama c'è un programma molto sofisticato chiamato Ares che viene mandato dal mondo digitale a quello reale per compiere una missione pericolosa, portando inoltre al primo incontro dell'umanità con l'Intelligenza Artificiale.

Oltre al protagonista Jared Leto nel ruolo di Ares, tra i protagonisti ci saranno anche Greta Lee nei panni di Eve Kim, e Jodie Turner-Smith, che interpreterà la nuova antagonista del film, Athena. Evan Peters ha la parte di Julian Dillinger, mentre Gillian Anderson sarà sua madre.

Jeff Bridges, durante il San Diego Comic-Con, ha svelato che il protagonista voleva essere chiamato 'Ares' anche fuori scena, ritrovandosi tuttavia un po' in difficoltà. L'attore non voleva offendere il collega in nessun modo e, dopo la scoperta dell'approccio un po' sorprendente alla sua recitazione, ha stretto un ottimo rapporto con lui.