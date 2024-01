Tron: Ares, Gillian Anderson si unisce al cast del sequel Disney con Jared Leto

Gillian Anderson ha firmato per unirsi al cast di Tron: Ares, il terzo film del franchise fantascientifico della Disney che avrà per protagonista Jared Leto, come già confermato in precedenza.

La Anderson si unisce a un cast in fermento che comprende oltre a Leto, anche Jodie Turner-Smith (Queen & Slim) e l'emergente Greta Lee, vista in Past Lives (in uscita il 14 febbraio in Italia e di cui trovate già la nostra recensione). I dettagli sul personaggio di Anderson e sulla trama più ampia del film non sono ancora stati resi noti, ma la Disney ha confermato che il film seguirà Leto nei panni di Ares, un personaggio capace di passare dal mondo dei videogiochi a quello reale.

A dirigere Tron: Ares sarà Joachim Rønning, che ha diretto sia Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar che Maleficent: Signora del male per la Disney, dopo il suo esordio con Kon-Tiki del 2012.

Evan Peters, Cameron Monaghan e Sarah Desjardins completano il cast. Jesse Wigutow e Jack Thorne hanno scritto la sceneggiatura, mentre Emma Ludbrook, Jeffrey Springer e Leto sono i produttori, con Russell Allen in veste di produttore esecutivo.

Tron, la saga

La saga di TRON è stata lanciata con il film del 1982 con Jeff Bridges nei panni del creatore di videogiochi Kevin Flynn, che è stato lodato per i suoi effetti visivi e si è trasformato in un classico di culto dopo non aver riscosso molto successo nelle sale.

Il sequel Tron Legacy del 2010, che ha introdotto nel cast Garrett Hedlund e Olivia Wilde, ha ottenuto poco più di 400 milioni di dollari al suo debutto durante le festività natalizie.