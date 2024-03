Tron: Ares, nuovo sguardo a Jared Leto (senza elmetto) in un video

Tron: Ares è attualmente in lavorazione a Vancouver, un video dal set ci fornisce un primo assaggio della star Jared Leto nel ruolo del protagonista senza il suo casco.

Dopo anni di attesa, Tron: Ares è finalmente entrato in produzione un mese fa. Ora un nuovo video dal set di Vancouver ci mostra il look del protagonista Jared Leto senza casco d'ordinanza.

Da quanto sappiamo finora, in Tron: Ares Jared Leto interpreta un "programma altamente sofisticato, Ares, che viene inviato dal mondo digitale al mondo reale in una missione pericolosa, che segna il primo incontro dell'umanità con esseri A.I.".

Questa informazione svela una notevole discrepanza rispetto ai precedenti capitoli del franchise, ambientati quasi interamente nel mondo digitale dell'arcade game Tron noto come La Rete.

Tron: Ares vedrà nel cast anche Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan e Gillian Anderson, ma sui loro personaggi al momento non sono stati forniti dettagli.

"Sono entusiasta di far parte del franchise di TRON e di offrire questo nuovo film ai fan di tutto il mondo", ha dichiarato il regista Joachim Rønning in un comunicato. "Tron: Ares si basa sull'eredità di un design, tecnologia e narrazione all'avanguardia. Ora più che mai, sembra il momento giusto per tornare nella Rete".