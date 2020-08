TRON 3: Jared Leto protagonista del nuovo film diretto da Garth Davis

TRON 3 arriverà sugli schermi cinematografici: Jared Leto sarà il protagonista del progetto e il regista sarà Garth Davis, già nominato ai premi Oscar.

Il filmmaker, secondo quanto riporta Deadline, avrebbe convinto i vertici di Disney ad affidargli l'ambito e atteso progetto.

La sceneggiatura del nuovo film del franchise di TRON è stata firmata da Jesse Wigutow e sul grande schermo dovrebbe essere proposta una storia nuova, non direttamente collegata a Tron Legacy. Jared Leto aveva recentemente alimentato le speranze dei fan festeggiando il trentottesimo anniversario dell'uscita nelle sale del film originale.

Garth Davis ha ottenuto l'attenzione della critica e del pubblico nel 2016 con Lion, che ha ricevuto sei nomination agli Oscar tra cui quella come Miglior Film, e ha diretto nel 2018 Mary Madgalene.

Il cult TRON, uscito nelle sale nel 1982, aveva come star Jeff Bridges nei panni di Kevin Flynn, un programmatore di computer trasportato all'interno dei circuiti integrati della macchina che tenta di sfuggire con l'aiuto della sua abilità di programmazione.

Nel 2010 è stato realizzato un sequel, Tron Legacy, in cui Flynn è disperso da 20 anni. Il suo figlio, Sam, viene trasportato accidentalmente all'interno degli stessi circuiti in cui era stato digitalizzato il padre e scopre che Clu, alleato divenuto nemico, è intrappolato insieme a lui nella macchina. Il film ha ricevuto un'accoglienza controversa, ma è stato lodato per l'uso di effetti digitali ed è risultato un successo al botteghino.