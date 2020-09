Tron 3: Jared Leto svela la preparazione fisica per il film in un selfie

Selfie coi muscoli bene in evidenza per Jared Leto, che anticipa di essere impegnato nella preparazione fisica per Tron 3.

Jared Leto ha svelato l'inizio della preparazione fisica per il film Disney Tron 3 in un selfie pubblicato su Instagram ore fa. Nella foto vediamo l'attore spettinato e coi muscoli bene in evidenza.

Dopo anni di rumor, ad agosto Disney ha annunciato l'inizio della pre-produzione di Tron 3, terzo capitolo della saga fantascientifica che vedrà Garth Davis alla regia. Al momento non è stato ancora annunciato il titolo ufficiale, ma Jared Leto aveva lasciato trapelare per cui il film si potrebbe intitolare Tron: Ares in un post su Instagram poi prontamente cancellato.

La sceneggiatura del nuovo film del franchise di TRON è stata firmata da Jesse Wigutow e sul grande schermo dovrebbe essere proposta una storia nuova, non direttamente collegata a Tron Legacy.

TRON 3, Jared Leto condivide il suo entusiasmo: "Sono elettrizzato all'idea di girare il film"

Il cult TRON, uscito nelle sale nel 1982, vedeva Jeff Bridges nei panni di Kevin Flynn, un programmatore di computer trasportato all'interno dei circuiti integrati della macchina che tenta di sfuggire con l'aiuto della sua abilità di programmazione.

Nel 2010 è stato realizzato un sequel, Tron Legacy, in cui Flynn è disperso da 20 anni. Il suo figlio, Sam, viene trasportato accidentalmente all'interno degli stessi circuiti in cui era stato digitalizzato il padre e scopre che Clu, alleato divenuto nemico, è intrappolato insieme a lui nella macchina. Il film ha ricevuto un'accoglienza controversa, ma è stato lodato per l'uso di effetti digitali ed è risultato un successo al botteghino.