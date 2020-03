Tre scapoli e un bebè: Disney+, trovato lo sceneggiatore per il remake del film

Erano già state diffuse le voci di un possibile remake di Tre Scapoli e un Bebè, il film con Tom Selleck, Steve Guttenberg e Ted Danson uscito al cinema nel 1987, che sarà presto disponibile su Disney + con una sceneggiatura scritta da Will Reichel.

Nelle ultime ore, infatti, lo sceneggiatore Will Reichel è stato ingaggiato per il progetto, che ha firmato il film di Frank Coraci Hot Air del 2018. Il remake di Tre scapoli e un bebè era stato già annunciato nei piani di Disney+ nel 2018, ma solo ora il film è in fase di sviluppo.

Della trama si sa poco, ma è già trapelata una breve sinossi, che racconta su cosa sarà incentrata la vicenda, molto simile a quella del film originale. La vita per uno scapolo di New York e due suoi amici single viene capovolta in modo esilarante quando una ragazza lascia loro un neonato e scompare per sempre.

Secondo alcune indiscrezioni, inoltre, Disney non ha ancora commentato ufficialmente la produzione del reboot - al momento è in corso la ricerca per il regista e il film dovrebbe essere girato alla fine del 2020 a Brooklyn.

Tre Scapoli e un Bebè, diretto da Leonard Nimoy, fu un vero e proprio successo al botteghino nel 1987, tanto che nel 1990 arrivo Tre Scapoli e una bimba, ambientato sei anni dopo la storia del primo film.