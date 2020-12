Trappola di cristallo sarebbe ispirato al film natalizio La Vita è Meravigliosa

Trappola di cristallo , il film cult d'azione del 1988 con Bruce Willis, non parla di Babbo Natale o degli elfi, ma compare ancora in numerosi elenchi dei migliori film natalizi e il regista John McTiernan racconta di essersi ispirato al tradizionale classico di Natale La Vita è Meravigliosa.

Il regista di Trappola di cristallo è stato recentemente intervistato all'American Film Institute, affermando inaspettatamente che per girare il film del 1988 si è ispirato a La vita è meravigliosa di Frank Capra:

"Nello specifico, la sequenza di Pottersville, quando il banchiere malvagio riesce a fare quello che vuole nella comunità senza che George si intrometta per fermarlo. Ed è la dimostrazione e la critica più chiara del capitalismo da cowboy incontrollato e non regolamentato che sia mai stata fatta in un film americano"

Ovviamente c'è una netta differenza tra le due storie, infatti rispetto al George Bailey di Jimmy Stewart, John McClane di Bruce Willis ha una pistola che lo aiuta ad affrontare il malvagio banchiere della sua vita. John McTiernan continua svelando i dettagli che ha cercato di riproporre in Trappola di cristallo:

"Volevo un film in cui l'eroe fosse un vero essere umano e le persone autorevoli - tutte le persone importanti - fossero ritratte come degli sciocchi. Non volevamo che fosse un film di Natale, ma la gioia che ne è derivata è stata quella che l'ha trasformato in un film natalizio"

Trappola di cristallo: Charlize Theron si candida per una versione lesbo del film

Die Hard - Trappola di Cristallo si apre durante la tradizionale festa di Natale, quando un gruppo di terroristi prende in ostaggio i dipendenti di una multinazionale giapponese all'interno di un modernissimo grattacielo di Los Angeles. L'agente John McClane però riesce a sfuggire agli attentatori e sfruttando i numerosi nascondigli dell'edificio, cerca di salvare gli ostaggi, tra i quali c'è anche sua moglie Holly.