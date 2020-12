Trappola di cristallo: Charlize Theron si candida per una versione lesbo del film

Charlize Theron si propone ufficialmente come possibile protagonista di un reboot di Trappola di Cristallo, in versione lesbo, e avrebbe anche trovato la sua co-star su Twitter!

Atomic Blonde: una foto della protagonista Charlize Theron

Charlize Theron è intervenuta su Twitter per rispondere ad un'utente che proponeva una versione lesbo di Trappola di cristallo. Nel frattempo l'attrice ha ricevuto anche la risposta di Hannah Simone che si è candidata per unirsi a lei in un eventuale reboot al femminile del film del 1988.

Nel corso della sua carriera, Charlize Theron ha dimostrato di non avere timore di mettersi in gioco ricoprendo il ruolo da protagonista o co-protagonista in numerosi film d'azione, basti pensare a Mad Max: Fury Road, Atomica Bionda e The Old Guard. Ebbene, nelle scorse ore l'attrice ha colto al volo un'occasione, presentatasi sui social, per esprimere un proprio desiderio professionale per il futuro.

Tutto è accaduto sui social, dove un'utente ha proposto di dare vita ad un reboot al femminile di Die Hard - Trappola di cristallo. Addirittura, sarebbe uscita fuori l'idea di ricreare il film in una versione lesbo, con tanto di protagonista disposta a superare qualsiasi ostacolo pur di mettere in salvo la propria moglie. E chi potrebbe essere l'attrice più gettonata e desiderata dal pubblico per un ruolo del genere, se non Charlize Theron? Non a caso, proprio lei è stata tirata in ballo da tale "Francis" che su Twitter ha scritto: "Le commedie romantiche di Natale con una coppia lesbo sono tutte belle e buone, ma quello che voglio VERAMENTE è un Die Hard in cui Charlize Theron si scatena per salvare sua moglie". Non si è fatta attendere la risposta dell'attrice che ha condiviso il tweet in questione commentandolo con una domanda breve e concisa: "Dove devo firmare?".

Insomma, Charlize Theron sembra essere più che disponibile per un film del genere e, a quanto pare, ci sarebbe già una sua collega pronta per interpretare la parte della moglie. Si tratta dell'attrice indiana Hannah Simone che si è candidata per il ruolo rispondendo così al tweet di Teron: "Fammi sapere se hai bisogno di una moglie indiana a cui non piace correre veloce anche quando il pericolo è imminente".

Charlize Theron ha quindi risposto scrivendo "Ti copro le spalle!", ponendo fine alla discussione che ha però scatenato l'entusiasmo dei tanti utenti che hanno seguito con interesse il dialogo social ed hanno ben pensato di taggare subito Netflix per invitarlo a produrre un film che sembra già scritto e pronto per arrivare sui nostri schermi.