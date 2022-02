Die Hard: Clint Eastwood aveva rifiutato la parte del protagonista, lo sceneggiatore svela il motivo

Lo sceneggiatore di Die Hard - Trappola di cristallo ha svelato che il ruolo del protagonista del film cult, poi assegnato a Bruce Willis, era stato offerto anche a Clint Eastwood.

Per la parte di John McLane, il detective della polizia di New York che si trova coinvolto in un attacco terroristico a Los Angeles, erano stati valutati vari attori e molti avevano rifiutato il film, come accaduto proprio con l'attore e regista.

Jeb Stuart ha ora raccontato a SlashFilm perché la star del cinema ha rinunciato alla parte e la sua reazione a questa scelta.

Lo sceneggiatore del film Trappola di cristallo ha dichiarato: "La prima persona a cui hanno offerto la parte è stata Clint Eastwood. Ironicamente la sua risposta ai produttori è stata 'Non ne capisco il senso dell'umorismo'".

Stuart ha aggiunto: "Per me è stato uno shock perché se si ascoltano molte di quelle battute, Eastwood è uno dei pochi che avrebbero potuto pronunciare qualcosa come 'Venite a LA, divertitevi'. E tutte quelle cose simili".

Lo sceneggiatore ha quindi ammesso: "Lo si poteva immaginare mentre recitava nel film. Era la mia fonte di ispirazione".

Prima di assegnare il ruolo a Bruce Willis, i produttori avevano quindi contattato star del calibro di Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Robert De Niro, Mel Gibson, Harrison Ford, e Richard Gere.