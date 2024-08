Trap: l'incubo di M. Night Shyamalan con Josh Hartnett da oggi al cinema

M. Night Shyamalan torna con una nuova avventura parossistica per turbare i sonni degli spettatori. Trap, interpretato da Josh Hartnett, al cinema da oggi 7 agosto con Warner Bros., è un thriller ad altissima tensione ambientato in un luogo decisamente inedito per il cineasta di origine indiana, il concerto di una popstar.

Dopo aver diretto opere come Il sesto senso, Signs, The Village e bussano alla porta, Shyamalan realizza il suo film più ambizioso e complesso, ambientandolo al concerto di una cantante idolo delle ragazzine dove viene imbastita una trappola per incastrare un famigerato serial killer. Una situazione potenzialmente esplosiva, dove la tensione è alle stelle, come anticipa il trailer di Trap.

Che cosa accade in Trap?

Nomen omen, Trap rimane fedele al suo titolo. Come rivela la nostra recensione di Trap, il film è ambientato in un'arena strapiena di fan dove la pop star Lady Raven si esibirà in un concerto sold out. Tra il pubblico ci sono Cooper e sua figlia adolescente Riley. Mentre quest'ultima è stordita dall'eccitazione per lo spettacolo imminente, suo padre diventa sempre più sospettoso per via della massiccia presenza della polizia sul posto. Dopo aver chiesto informazioni a un dipendente, scopre che le autorità hanno saputo che un famigerato serial killer locale, noto come il Macellaio, parteciperà al concerto di Lady Raven e hanno preparato una trappola per cercare di catturarlo. Pertanto, nessuno entra o esce senza incrociare la polizia, un fattore particolarmente preoccupante per Cooper considerando che, all'insaputa della figlia, è proprio lui il Macellaio.

Dopo i successi di Black Mirror e Oppenheimer, prosegue la rinascita artistica di Josh Hartnett, stavolta intento a misurarsi nel delicato ruolo di Cooper, padre amorevole nonché feroce assassino che si ritrova incastrato in una trappola molto speciale.

La star di Wolf Like Me, Ariel Donoghue, interpreta la figlia adolescente Riley che, da quanto visto nel trailer, sembra ignara della doppia vita di suo padre. Nel frattempo, la figlia reale di Shyamalan, Saleka Shyamalan, interpreta Lady Raven, l'artista il cui lavoro funge anche da trappola per il serial killer. Nel cast anche Hayley Mills, Alison Pill, Marnie McPhail, Vanessa Smythe e il vero musicista Kid Cudi in un ruolo non ancora rivelato.