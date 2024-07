Trap, il trailer: Josh Hartnett braccato nel nuovo thriller ad alta tensione di M. Night Shyamalan

Il ritorno di Shyamalan al cinema è con un nuovo thriller ad alta tensione in cui una gigantesca trappola è orchestrata per catturare un killer

Warner Bros. ha diffuso in streaming il nuovo trailer di Trap, thriller ricco di suspense che vede il ritorno alla regia di M. Night Shyamalan, di ritorno dietro la macchina da presa solamente un anno dopo Bussano alla porta.

Il film, interpretato da Josh Hartnett, segue "un padre e la figlia adolescente mentre partecipano a un concerto pop, dove si rendono conto di essere al centro di un evento oscuro e sinistro". Come rivela lo stesso filmato, il concerto è in realtà tutta un'elaborata trappola progettata per catturare il Macellaio, un sadico serial killer che ha eluso le autorità.

La pellicola, la sedicesima nella carriera di Shyamalan, arriverà nelle sale italiane il 7 agosto 2024, in piena stagione estiva e solo due settimane dopo l'attesissimo Deadpool & Wolverine.

Saleka Shyamalan, figlia minore del regista, interpreta la pop star Lady Raven. Hartnett ha recentemente descritto Trap come "molto bizzarro" e "molto oscuro". Si tratta del primo film che Shyamalan ha realizzato nell'ambito del suo nuovo accordo di esclusiva con la Warner Bros, che è stato descritto come un "accordo pluriennale per quanto riguarda progetti che lo vedranno impegnato alla regia e alla produzione".

Il regista ha anticipato che l'atmosfera sarà dark e al tempo stesso divertente, raccontando gli eventi da una prospettiva inaspettata; ha inoltre spiegato che quando ha incontrato Hartnett ha avuto la sensazione che fosse la persona giusta al momento giusto, ed è stato poi fantastico collaborare con lui.