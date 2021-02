I migliori film M. Night Shyamalan

Vedo la gente morta.

Bruce Willis e Haley Joel Osment in una scena di Il sesto senso

C'è frase più iconica tra quelle che colleghiamo automaticamente all'universo dei film horror? Il sesto senso è una delle pellicole del terrore più conosciute di sempre, tanto per i suoi momenti assolutamente terrificanti (la scena della tenda ci dà ancora i brividi!) come per il suo incredibile finale a sorpresa. Il film con Bruce Willis e Haley Joel Osment è forse il più conosciuto tra quelli realizzati da M. Night Shyamalan, ma nella sua filmografia si nascondono altre perle davvero imperdibili: una carriera, quella del regista di origini indiane, caratterizzata sia da successi che da insuccessi, ma che nei suoi momenti più alti ci ha regalato dei veri e propri cult. In occasione dell'arrivo su Infinity di una delle sue opere recenti più apprezzate, Split, abbiamo deciso di riscoprire i migliori film di M. Night Shyamalan, principalmente di genere horror/thriller ma - come vedremo - con alcune eccezioni.

1. Il sesto senso (1999)

Haley Joel Osment ne Il sesto senso

Cominciamo proprio dal già citato Il sesto senso, un film incentrato su un bambino dalla incredibili doti psichiche, Cole (Haley Joel Osment), e sullo psichiatra infantile, Malcolm (Bruce Willis), che cerca di fargli superare problemi che inizialmente crede essere solo di natura psicologica. Passando molto tempo in compagnia del bambino, Malcolm si rende però presto conto che il piccolo è costretto a nascondere un incredibile segreto: Cole può vedere e comunicare con gli spiriti dei defunti, alcuni tranquilli altri assolutamente terrificanti, che lo cercano per poter risolvere le questioni lasciate in sospeso quando erano in vita. L'uomo si accorgerà che la maledizione del bambino (o forse si tratta di un dono?) potrebbe essere in qualche modo legata ad un incidente di cui lui stesso è stato vittima alcuni mesi prima, alla crisi con la moglie e ai problemi di un suo giovane paziente di molti anni prima.

2. Unbreakable - Il predestinato (2000)

Bruce Willis in una scena di Unbreakable - Il predestinato di Shyamalan

Primo capitolo della trilogia a cui si aggiungeranno poi, a sorpresa, Split (che troverete più avanti in questa nostra lista) e Glass, Unbreakable - Il predestinato racconta la storia di un uomo qualunque, David Dunn (Bruce Willis) che scopre di possedere una forza incredibile. Un giorno il treno in cui David viaggia deraglia a causa di un guasto, e lui è l'unico sopravvissuto alla tragedia (ne esce addirittura incolume). Tempo dopo l'uomo viene contattato da Elija (Samuel L. Jackson), afflitto da una malattia che rende le sue ossa fragili come il vetro, che gli propone una sua teoria sui supereroi nella vita reale: se lui è nato così debole, al contrario deve esistere al mondo qualcuno dotato di forza estrema. David si renderà poi anche conto di essere in grado di riconoscere se chi si trova davanti può essere pericoloso e di percepire quali atti criminali ha commesso. Deciso a testare le proprie capacità, l'uomo entra in azione e sceglie di usare i suoi poteri per aiutare il prossimo. Anche in questo caso, davvero indimenticabile la sequenza finale, rimasta impressa nel cuore di moltissimi spettatori.

3. Signs (2002)

Joaquin Phoenix tra i piccoli Rory Culkin e Abigail Breslin in una simpatica scena di Signs

Tra i film più conosciuti di M. Night Shyamalan c'è anche Signs, horror fantascientifico con Mel Gibson e Joaquin Phoenix. Al centro della storia il pastore protestante Graham Hess (Gibson), che ha perso la fede dopo la morte della moglie in un terribile incidente, suo fratello Merill (Phoenix), un ex campione di baseball, ed i figli Morgan e Bo. Una serie di imponenti e misteriosi cerchi nel grano cominciano ad apparire nel campo della famiglia, di notte un intruso incredibilmente agile e forte si introduce nella loro proprietà. Con il passare dei giorni si diffonde la notizia che i cerchi siano segni alieni utilizzati per aiutarli ad orientarsi e affinché possano iniziare una sistematica invasione della Terra: la famiglia Hess si rende quindi conto che i misteriosi intrusi potrebbero essere proprio gli extraterrestri invasori e che loro, quanto tutto il resto della popolazione mondiale, sono in grave pericolo di vita. Signs è uno tra film più particolari della filmografia di questo regista, sfrutta infatti i topoi delle pellicole di invasioni aliene più conosciute per raccontare la storia di un uomo che per salvare la propria famiglia dovrà fare pace con i demoni del proprio passato, ritrovando la fede.

4. The Village (2004)

Bryce Howard è la splendida protagonista del film The Village

Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta dei migliori film di questo regista con The Village, un'altra storia rimasta particolarmente impressa nel pubblico per il suo incredibile ed assolutamente inaspettato finale a sorpresa. La vicenda prende il via a Convigton, in Pennsylvania, un villaggio americano del XIX secolo circondato da una foresta popolata da misteriose e mostruose creature. Nessuno, tanto gli anziani come i più giovani, si avventura mai al di fuori dei confini del villaggio: Ivy (Bryce Dallas Howard) è una giovane non vedente innamorata di Lucius (Joaquin Phoenix) che un giorno, dopo che lui rimane gravemente ferito, è costretta ad avventurarsi nella foresta per raggiungere il mondo esterno e trovare le medicine per curarlo. Che cosa l'aspetta nascosto tra gli alberi? Riuscirà Ivy a salvare la vita di Lucius?

Joaquin Phoenix in una scena del film The Village

5. Lady in the Water (2006)

Bryce Dallas Howard è la misteriosa creatura di Lady in the Water

Lady in the Water è forse il film di M. Night Shyamalan che prende una più evidente direzione fantasy, raccontando la storia di una creatura acquatica, Story (Bryce Dallas Howard), che arriva nel nostro mondo attraverso una piscina per comunicare ad uno scrittore un racconto che potrebbe cambiare il destino del mondo. Ad accompagnarla nella sua missione Cleveland Heep (Paul Giamatti), custode del complesso residenziale in cui si trova la piscina in cui Story è apparsa: l'uomo dovrà difenderla dagli attacchi del feroce Scrunt, una creatura simile ad un lupo che vuole impedirle di raggiungere il suo obiettivo, ma anche aiutarla a trovare alcune persone che sono destinate a portare a termine dei compiti ben precisi per lei. Ovviamente rintracciarle non sarà facile e per Story e Cleveland le cose si fanno presto molto più complicate del previsto.

Bryce Dallas Howard in una scena di Lady in the Water di M. NIght Shyamalan

6. Split (2016)

Split: James McAvoy in un'immagine tratta dal film

Concludiamo questa nostra lista con Split, uno dei più recenti successi del regista che, come vi anticipavamo, è possibile recuperare su Infinity. La storia - che si scoprirà essere legata a quella narrata in Unbreakable - Il predestinato - ruota attorno a Kevin (James McAvoy), un ragazzo affetto dal disturbo di personalità multipla che ospita dentro di sé 23 persone diverse. Un giorno una di loro rapisce tre studentesse liceali - Claire, Marcia e la problematica Casey (Anya Taylor-Joy) - con lo scopo di destinarle alla più malvagia e potente delle personalità nascoste dentro il povero Kevin, la Bestia. Riusciranno le tre ragazze a salvarsi o verranno sacrificate alla crudele entità che sta per venire alla luce?

Split: Jessica Sula, Anya Taylor-Joy e Haley Lu Richardson in una scena del film

