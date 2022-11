Transformers: Rise of the Beasts, dal merchandise un primo sguardo ai Maximal in Beast Mode

Da alcuni materiali promozionali ci arriva un primo sguardo ai Maximal in Beast Mode nel nuovo film di Transormers, Rise of the Beasts.

Transformers: Rise of the Beasts arriverà tra qualche mese al cinema, ma finora non avevamo ancora visto granché al riguardo, se non qualche anticipazione da Paramount... Ora, però, è dal merchandise che ci arriva l'opportunità di dare un'occhiata a cosa ci aspetta.

Galeotta fu la tazza. Sembra infatti che sia proprio grazie a questo gadget mostratoci anche da Comicbook e dall'account ROBTBTrailer che possiamo farci un'idea di come saranno i Maximal in Beast Mode (come d'altronde suggerisce anche il titolo del film).

"Primal, Rhinox, Airazor, e Cheetor. Le bestie si stanno risvegliandooooo" si legge nella caption del post.

Transformers: Rise of the Beasts avrà infatti come protagonisti dei robot in grado di trasformarsi in animali, e come spiegava anche il regista Steven Caple Jr. in una precedente intervista, si tratta di creature preistoriche.

Nel film, in arrivo a giugno 2023, si darà dunque spazio a Terrorcon, Predacon e per l'appunto ai Maximal, e ovviamente non potrà mancare Optimus Prime, il più noto dei Transformers.

Transformers: Rise of the Beasts sarà il primo film di una trilogia, in arrivo anche una serie animata

Al progetto, che sarà ambientato negli anni '90, prenderanno parte, tra gli altri, gli attori Michelle Yeoh, Ron Perlman, Pete Davidson, Anthony Ramos, Luna Lauren, Peter Cullen e Dominique Fishback.