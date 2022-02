Transformers: Rise of the Beasts sarà il primo film di una trilogia, in arrivo anche una serie animata

Paramount ha svelato i nuovi progetti legati a Transformers: una trilogia che prenderà il via con Rise of the Beasts, una serie animata e un lungometraggio animato.

Transformers tornerà sugli schermi, televisivi e cinematografici, con una nuova trilogia, un lungometraggio animato e una serie animata.

Paramount ha svelato i primi dettagli dei suoi progetti legati alla saga che proseguirà il racconto della guerra tra Autobot e Decepticon.

Nel 2023 arriverà nelle sale Transformers: Rise of the Beasts e sarà il primo capitolo di una trilogia.

Tra qualche mese, in autunno, sugli schermi di Nickelodeon debutterà poi una nuova serie animata. Bisognerà invece aspettare il 2024 per la distribuzione nei cinema di un nuovo film animato.

I dettagli diffusi da Paramount regalano quindi ai fan delle anticipazioni riguardanti le tempistiche del debutto dei progetti, senza però entrare nei dettagli della trama o del periodo in cui saranno ambientate le storie.

La saga di Transformers è recentemente approdata su Netflix con la serie War for Cybertron che ha rivisitato la battaglia originale tra i due cschieramenti e ha creato un crossover tra generazioni.

Il prossimo film live-action, invece, introdurrà Optimus Primal, mentre Ron Perlman darà voce a Maximal.