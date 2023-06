Transformers: sì, il prossimo film del franchise includerà i personaggi di G.I. Joe

Nelle ultime ore è stato confermato che il prossimo film del franchise di Transfromers, e quindi sequel di Transformers: Il Risveglio, includerà anche alcuni personaggi del mondo di G.I. Joe, sempre di proprietà della Hasbro.

ATTENZIONE: non continuate nella lettura di questo articolo se non volete incappare in spoiler da Transformers: Il Risveglio.

Dopo anni di suppliche da parte dei fan, il regista Steven Caple Jr. si è davvero lanciato nella scena finale di Transformers: Il Risveglio, anticipando un crossover senza precedenti tra i due franchise di action-figure: Transformers e G.I. Joe.

È un'ottima notizia per gli spettatori che desideravano un po' più di spettacolarità da questi film dell'era post-Michael Bay, che si sono limitati ad avventure molto più piccole. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Transformers: Il Risveglio.

"Stiamo introducendo i personaggi di G.I. Joe in questo mondo. Non abbiamo ancora finito con i Maximal, quindi immagino che nel prossimo film avremo Maximal, Autobot e i Joe".

Secondo il regista Steven Caple, Jr. non arriverà una grande storia di origini nell'annunciato crossover Transformers/G.I. Joe: "Sicuramente incorporerà alcuni personaggi dei 'Joe', ma non approfondirà, forse, le vere origini del team".

Transformers: Il Risveglio batte Spider-Man: Across the Spider-Verse nell'accesa battaglia al box office USA

Poi ha continuato: "L'idea di provare a introdurre tutto il mondo di 'Joe' allo stesso tempo mette molta pressione. Questo è un modo per portarli nel nostro mondo, ricordare alle persone chi sono, e che avranno un ruolo nella trama".