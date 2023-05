Transformers: Il Risveglio, la voce di Optimus Prime accompagnerà i video dei fan grazie a Paramount e TikTok

Grazie a una collaborazione tra Paramount e TikTok, i fan di Transformers potranno utilizzare la voce di Optimus Prime per i propri video in occasione dell'uscita nelle sale del film Il Risveglio.

Transformers: Il Risveglio sta per arrivare nelle sale e, grazie a un accordo tra Paramount e TikTok, i fan potranno ora utilizzare la voce di Optimus Prime per i loro video.

Online è stata infatti annunciata la collaborazione che permette di far narrare all'iconico personaggio i propri contenuti.

Una divertente opportunità per i fan

La nuova funzionalità realizzata in vista del debutto nelle sale di Transformers: Il Risveglio.

Sui social si è annunciato: "La voce di Optimus Prime è ora su TikTok. Grazie alla leggenda, Peter Cullen, per averci aiutato a portare in vita questa voce di Transformers".

Per usare la funzionalità bisognerà registrare o caricare un video, scrivere il testo desiderato, selezionare l'opzione "Text to Speech" e poi cliccare sull'icona di Optimus Prime, selezionando infine Next.

Il video dell'annuncio:

Quando è ambientato Transformers: Il Risveglio?

Il nuovo capitolo di Transformers si svolgerà nell'arco temporale compreso tra gli eventi di Bumblebee e Transformers, rappresentando una sorta di soft reboot che mantiene la continuità degli altri episodi. Il film è ambientato circa un decennio prima di Transformers di Michael Bay, il che ha permesso al regista Steven Caple Jr. di usarlo come un'opportunità per esplorare le origini di Optimus Prime, mostrando come è diventato un buon leader.

Transformers: Il Risveglio, diretto da Steven Caple Jr., arriverà nelle sale il prossimo giugno. Nel cast del film anche Anthony Ramos, Dominique Fishback, Peter Dinklage, Michelle Yeoh, John DiMaggio, David Sobolov, Liza Koshy, Tobe Nwigwe, Cristo Fernández, David Sobolov e Michaela Jaé Rodriguez.