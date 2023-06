Transformers: Il Risveglio, il final trailer ricco di scene d'azione

Transformers: Il Risveglio arriverà tra pochi giorni nelle sale di tutto il mondo e il final trailer regala delle nuove, spettacolari, sequenze d'azione, oltre a mostrare i nuovi arrivi all'interno dell'epica battaglia.

Nel video si ricorda infatti che si è al centro di una guerra e gli esseri umani si ritroveranno alle prese con fazioni come Maximal, Terrorcon e Predacon.

Il nuovo capitolo della saga di Transformers

Il film Transformers: Il Risveglio racconterà una storia ambientata negli anni '90 e introdurrà dei personaggi totalmente inediti nei progetti della saga prodotti per il grande schermo.

Il nuovo capitolo della storia si svolgerà nell'arco temporale compreso tra gli eventi di Bumblebee e Transformers, rappresentando una sorta di soft reboot che mantiene la continuità degli altri episodi. Il film è ambientato circa un decennio prima di Transformers di Michael Bay, il che ha permesso al regista Steven Caple Jr. di usarlo come un'opportunità per esplorare le origini di Optimus Prime, mostrando come è diventato un buon leader.

Transformers: Il Risveglio, diretto da Steven Caple Jr. ha nel proprio cast Anthony Ramos, Dominique Fishback, Peter Dinklage, Michelle Yeoh, John DiMaggio, David Sobolov, Liza Koshy, Tobe Nwigwe, Cristo Fernández, David Sobolov e Michaela Jaé Rodriguez.