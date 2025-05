Transformers, dopo più di 5 anni di attesa, la versione animata cinese del franchise Hasbro si farà

Annunciato nel 2019 e dato per disperso, My Nezha and Transformers - l'ambizioso progetto animato cinese che unisce i celebri Autobot alla mitologia locale - riemerge finalmente con un aggiornamento ufficiale. Presentato al China International Cartoon & Animation Festival, lo show sembra essere finalmente pronto al debutto entro la fine del 2025.

Transformers incontra Nezha: il misterioso crossover cinese torna a sorpresa

Sembrava uno di quei casi in cui la storia dell'animazione si diverte a inghiottire le idee più improbabili in un silenzio assordante: My Nezha and Transformers, inizialmente battezzato Nezha x Transformers, era stato annunciato con grande enfasi alla fine degli anni 2010, per poi svanire nel nulla come un sogno troppo ambizioso. Oggi, quasi sei anni dopo, riemerge in modo sorprendente all'edizione 2025 del China International Cartoon & Animation Festival. A confermare il ritorno del progetto è stato il sito TFW2005: presso lo stand dello studio di animazione, campeggia infatti un nuovo poster che mostra Nezha circondato da Autobot e Decepticon - tutti immaginati dal protagonista stesso - in un concept visivo che promette una fusione tra antiche leggende e fantascienza meccanica.

I protagonisti di Transformers

Il progetto mette insieme due mondi apparentemente inconciliabili: da una parte, la mitologia tradizionale cinese rappresentata dal giovane guerriero Nezha (protagonista dell'iconico cartone del 2003 The Legend of Nezha), dall'altra i robot in incognito di Transformers: Cyberverse (serie del 2018). Il mix ha anche dato origine a una linea di giocattoli che includeva una versione mecha di Nezha capace di trasformarsi in un'auto sportiva.

Dopo anni di completo silenzio, un trailer pubblicato nel 2024 aveva svelato il nuovo titolo ufficiale e una data di uscita fissata per il 2025. Al momento, il festival in corso a Hangzhou ospita materiali promozionali aggiornati, tra cui un enorme allestimento con Sun Wukong e un bastone gigante incastonato nella pietra - un'altra figura chiave della mitologia cinese, forse indizio di futuri crossover narrativi. Sebbene resti il mistero su un'eventuale distribuzione internazionale, il ritorno di immagini inedite fa ben sperare: l'anime potrebbe davvero vedere la luce entro l'anno.