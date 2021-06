Transfomers: Rise of the Beasts, Ron Perlman darà voce a Optimus Primal

L'attore Ron Perlman farà parte del cast di Transformers: Rise of the Beasts riprendendo il ruolo di Optimus Primal.

Transformers: Rise of the Beasts sembra abbia trovato un altro dei suoi protagonisti: Ron Perlman, secondo il sito Collider, sarebbe stato scelto per dare voce a Optimus Primal, leader dei Maximal.

L'attore ha già avuto la parte nella serie Transformers: Power of the Primes.

Il personaggio di Optimus Primal, affidato per la seconda volta a Ron Perlman, viene descritto come un "guerriero coraggioso e onorevole" che guida i Maximal ed è il capitano della nave Axalon. L'attore interpretare la presenza che nei progetti legati al franchise ha salvato la vita di Optimus Prime e ha combattuto contro Megatron durante l'epoca Beast Wars.

Il film Transformers: Rise of the Beasts è stato annunciato da Paramount pochi giorni fa, confermando che appariranno sugli schermi membri di gruppi come Autobot, Decepticon, Maximal, Terrorcon e Pradacon. Nel film reciteeranno anche Anthony Ramos e Dominique Fishback.

Alla regia sarà impegnato Steven Caple Jr. mentre la sceneggiatura è firmata da Darnell Metayer e Josh Peters.

La storia sarà ambientata nel 1994 e si ispira alla serie animata Beast Wars: Transformers.