Train to Busan, per Edgar Wright: "E' il miglior film di zombie di sempre"

Secondo Edgar Wright, regista de L'alba dei morti dementi, Train to Busan di Yeon Sang-ho è il miglior film di zombie di sempre.

Il regista Edgar Wright, ovvero colui che ha diretto la commedia sugli zombi nominata ai BAFTA L'alba dei morti dementi, è un grande fan di Train to Busan. Wright ha consigliato la pellicola in ben due tweet e l'ha definita il "miglior film di zombie che abbia mai visto".

Edgar Howard Wright è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico britannico, principalmente noto per aver diretto e collaborato alla sceneggiatura della Trilogia del Cornetto insieme a Simon Pegg, che crede che Train to Busan di Yeon Sang-ho sia il miglior film di zombie di sempre.

Il regista ha pubblicizzato il film con un tweet subito dopo averlo visto in una sala cinematografica di Burbank: "Il miglior film di zombie che abbia mai visto, il migliore di sempre. Il pubblico in sale era entusiasta. Altamente raccomandato. Andate a vederlo".

Inoltre, in un tweet del 2020, relativo ai migliori film coreani da vedere dopo Parasite, Edgar Wright ha consigliato di nuovo Train to Busan ai suoi fan: "Sarebbe imperdonabile non menzionare questo film di Yeon Sang-ho, il mio film di zombi preferito del 21° secolo, da vedere assolutamente con una grande folla."