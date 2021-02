Train to Busan: Timo Tjahjanto regista del remake americano

Il remake americano di Train to Busan, che verrà prodotto da New Line, sarà diretto da Timo Tjahjanto, regista di Headshot.

La nuova versione del lungometraggio sarà prodotta dalla Atomic Monster di James Wan e Michael Clear in collaborazione con Gaumont e Coin Operated di Gary Dauberman.

Il remake di Train to Busan viene considerato il primo capitolo di un potenziale franchise horror. Timo Tjahjanto ha diretto Headshot, molto apprezzato dalla critica, e ha recentemente realizzato La notte su di noi e fatto parte del team che prende il nome di Mo Brothers realizzando Macabre, Killers, V/H/S 2.

Gary Dauberman firmerà la sceneggiatura del lungometraggio.

Train to Busan raccontava la storia di un uomo d'affari dipendente dal lavoro che accompagnava la figlia in un viaggio con destinazione Busan per incontrare la madre, senza poter prevedere che proprio in occasione della partenza del treno intorno a loro sarebbe scoppiato il caos causato dalla diffusione di un virus che trasforma le persone in zombie.