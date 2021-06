Train to Busan: stasera su Rai4 lo zombie movie coreano diventato un piccolo cult

Stasera su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) appuntamento con il ciclo Missione Oriente. Alle 21:20 va in onda Train to Busan, lo zombie movie proveniente dalla Corea del Sud e diretto da Yeon Sang-ho che ha conquistato pubblico e critica di tutto il mondo.

Peninsula: una foto del film

Presentato alla 10^ edizione della Festa del Cinema di Roma, Train to Busan è diventato in breve tempo un classico contemporaneo del genere. Un virus di origine ignota che trasforma le persone in zombie si diffonde rapidamente in Corea del Sud, costringendo il governo a mettere in atto una legge marziale.

Seok-wu è un uomo d'affari che deve accompagnare la piccola figlia Su-an a Busan dalla madre, da cui è divorziato. I due decidono di affrontare il viaggio in treno, ma quando sul veicolo sale una ragazza che presenta delle strane ferite sul corpo, la situazione precipita immediatamente nel caos e sul treno si diffonde il morbo letale che trasforma in morti viventi.

A seguire, in prima visione assoluta, sarà trasmesso il film d'animazione Seoul Station, diretto sempre da Yeon Sang-ho, una sorta di prequel di Train to Busan incentrato sul paziente zero del virus che trasforma gli esseri umani in famelici morti viventi.