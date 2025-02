Il trailer di La Ruota del Tempo 3 anticipa battaglie, rischi mortali e tante emozioni

Il 13 marzo arriverà sugli schermi di Prime Video la stagione 3 della serie La Ruota del Tempo, tratta dalla saga fantasty di Robert Jordan, di cui è stato condiviso un nuovo trailer.

Il progetto, co-prodotto da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios, continuerà la storia basandosi principalmente sul quarto libro con al centro i personaggi, intitolato L'ascesa dell'ombra.

Le anticipazioni su La Ruota del Tempo 3

Il video promozionale dei nuovi episodi della serie La ruota del tempo anticipa spettacolari sequenze d'azione, i pericoli affrontati dai protagonisti, amori, amicizie e lotte per il potere.

Il mondo al centro degli eventi raccontati in La Ruota del Tempo è in cambiamento. La potente Aes Sedai, Moiraine Damodred (Rosamund Pike), è tormentata dalle sue visioni del futuro, e Rand al'Thor (Josha Stradowski) cerca di assolvere al suo destino come Drago Rinato. Sceglierà la Luce o lascerà che le Tenebre lo consumino?

Gli episodi condurranno gli spettatori in molte nuove regioni e città attraverso il continente immaginario delle Terre Occidentali, che include i vasti deserti della Triplice Terra, la pericolosa e affascinante città portuale di Tanchico, e la proibita e nebbiosa città antica di Rhuidean, dove Rand e Moiraine verranno a conoscenza di rivelazioni che cambieranno la loro vita. Nel frattempo, dall'altra parte del mondo, nell'umile luogo natale di Rand, Fiumi Gemelli, il suo amico di lunga data Perrin Aybara (Marcus Rutherford) intraprenderà a sua volta un viaggio intimo che lo sconvolgerà per sempre.

Il team che ha realizzato la serie

Il nuovo capitolo della storia debutterà con i primi tre episodi il 13 marzo, nuove puntate saranno poi disponibili ogni settimana fino al coinvolgente finale di stagione del 17 aprile.

Moiraine nella serie Prime Video

Nel cast dello show ci sono Rosamund Pike (Saltburn, Gone Girl - L'amore bugiardo) nel ruolo di Moiraine Damodred, Daniel Henney (Criminal Minds) in quello di al'Lan Mandragoran, Josha Stradowski (Gran Turismo) nei panni di Rand al'Thor, Zoë Robins (Power Rangers Ninja Steel) come Nynaeve al'Meara, Madeleine Madden (Dora e la città perduta) nel ruolo di Egwene al'Vere, Marcus Rutherford (Obey) è Perrin Aybara mentre Dónal Finn (SAS: Rogue Heroes) è Mat Cauthon; Ceara Coveney (Il giovane Wallander) veste i panni di Elayne Trakand, Sophie Okonedo (Hotel Rwanda, Slow Horses) è Siuan Sanche, Kate Fleetwood (Harlots) Liandrian Guirale, Natasha O'Keeffe (Peaky Blinders) nel ruolo di Lanfear, Ayoola Smart (Killing Eve) come Aviendha, Kae Alexander (Il Trono di Spade) è Min Farshaw, ancora Priyanka Bose (Lion) è Alanna Mosvani, Taylor Napier (Hanna) invece Maksim, Hammed Animashaun (Black Ops) è Loial, Meera Syal (The Devil's Hour) veste i panni di Verin Mathwin, Jennifer Cheon Garcia (Van Helsing series) è Leane, Johann Myers (Halo series) è Padan Fain, Jay Duffy (Northern Lights) interpeta Dain Bornhald, Laia Costa (The Diplomat) è Moghedien, Isabella Bucceri (Everything In Between) è Faile Bashere, e Shohreh Aghdashloo (Casa Saddam, The Penguin) nel ruolo di Elaida do Avriny a'Roihan.

La saga La Ruota del Tempo è stata adattata in forma seriale dall'executive producer e showrunner Rafe Judkins (Agents of S.H.I.E.L.D., Hemlock Grove). Rick Selvage e Larry Mondragon di iwot productions (Winter Dragon), Ted Field di Radar Pictures (Jumanji: The Next Level, Winter Dragon), Mike Weber (Jumanji: The Next Level, Beirut), Marigo Kehoe (Outlander, The Crown), Ciaran Donnelly (Kin), Justine Juel Gillmer (Harry Haft: Storia di un sopravvissuto, Halo), Dave Hill (Il Trono di Spade) e Rosamund Pike (Saltburn, Gone Girl - L'amore bugiardo) sono executive producer della serie.