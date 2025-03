Guzide scopre che Oltan ha parlato con Sezai e si reca subito dall'uomo: come evolverà il loro rapporto?Ecco quello che vedremo nel prossimo episodio di Tradimento, in onda domani alle 14.10 su Canale 5.

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Tradimento, la soap turca che racconta le vicende della giudice Guzide e della sua famiglia. Mentre Elmas e Oltan tramano contro Tarik, nel prossimo episodio Guzide scopre che il figlio si è intromesso nella sua relazione con Sezai.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dove eravamo rimasti

Yesim

Nell'episodio precedente Elmas ha chiesto aiuto a Oylum per incastrare Tarik, ma Oylum non è riuscita a sottrarre al padre il telefono. Allora l'avvocato ha optato per il piano B, coinvolgendo il perfido Oltan. Insieme, Elmas e Oltan, si sono recati da Yesim.

A questo punto Oltan ha ricattato l'amante di Tarik, mostrandole un vecchio filmato che la ritraeva accompagnarsi a uomini più vecchi, risalente ai tempi in cui lavorava per Oltan. Terrorizzata all'idea di perdere Oyku, Yesim ha ceduto al ricatto e ha accettato di inviare un messaggio a Tarik: in questo modo, è stato installato una spyware sul suo telefono.

Anticipazioni 6 marzo: Guzide scopre che Ozan ha parlato con Sezai

Ozan

Guzide sta per fare una scoperta che la lascerà davvero senza parole. Verrà infatti a sapere che Ozan ha incontrato Sezai e gli ha chiesto di non vedere più Guzide. Per quanto i due ex compagni di università abbiano un bel rapporto, Ozan ha chiesto espressamente a Sezai di aspettare che la giudice divorziasse da Tarik. Venuta a conoscenza di questa conversazione, Guzide è molto seccata: il figlio non avrebbe dovuto intromettersi nella sua vita. Perciò la donna decide di recarsi da Sezai per un chiarimento: come evolverà il loro rapporto?