Tradimento, anticipazioni 5 marzo: Yesim ricattata da Elmas e Oltan

Tutto quello che vedremo nel prossimo episodio di Tradimento, in onda domani alle 14.10 su Canale 5. È guerra aperta tra Trik e Guzide, ma l'uomo non sa che c'è chi trama alle sue spalle...

Nuovo appuntamento domani con Tradimento, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10. In questo episodio Elmas e Oltan ricatteranno Yesim, dopo aver provato a colpire Tarik attraverso la figlia Oylum.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dove eravamo rimasti

Tarik

Negli episodi precedenti abbiamo visto Tarik in guerra aperta con Guzide. Quando la giudice ha aperto il nuovo studio infatti, il suo ex marito ha inviato a tutti gli invitati un messaggio: aprendolo, tutti hanno scoperto che Guzide era stata licenziata dal suo incarico per la sentenza a favore di Oltan.

Intanto Yesim è intenzionata a mettere le mani sul suo patrimonio: ha chiesto aiuto a Elmas e ha scoperto che il patrimonio dell'uomo supera i venti milioni di dollari.

Anticipazioni 5 marzo: Elmas e Oltan ricattano Yesim

Locandina di Tradimento

Elmas ha chiesto a Oylum di sottrarre il telefono di Tarik, ma la ragazza non è riuscita nel suo compito. Ma la donna non si scoraggerà: fallito il tentativo della figlia di Tarik, rimane da giocare la carta Oltan. L'uomo infatti, sa come avere in pugno Yesim perché può puntare sul suo passato. Così Elmas e Oltan si recano insieme da Yesim e la ricattano: se non farà ciò che vogliono, diffonderanno dei vecchi video. In questi filmati si vede la donna insieme ad uomini molto più grandi di lei; all'epoca dei video era più giovane, lavorava nell'hotel di Oltan. Così Yesim, temendo di perdere la piccola Oyku, non ha altra scelta che acconsentire ed eseguire quanto le viene richiesto. La donna perciò invia un virus all'email di Tarik; lo spyware si installa correttamente.