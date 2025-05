Tradimento, anticipazioni 29 maggio: Selin racconta di Tolga e Oylum in un'intervista

Selin non ci sta e vuole vendicarsi su Tolga per essere stata respinta ancora. Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Tradimento, in onda domani su Canale 5.

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Tradimento. La dizi turca si riconferma un continuo susseguirsi di colpi di scena, e l'episodio di giovedì 29 maggio.

In particolare, Selin architetterà un tranello con la complicità di Azra ai danni di Tolga.

Dov'eravamo rimasti

Tolga Kaşifoğlu interpretato da Caner Şahin

Tolga ha affrontato duramente Selin, urlandole che è stato sempre innamorato di Oylum e che sposarsi con lei è stato il più grande errore della sua vita. Se prima infatti nutriva comunque un affetto, dopo le ultime vicissitudini qualcosa si è rotto definitivamente. Prima ha mentito, lasciandogli credere di essere ancora incinta, poi ha minacciato di dare fuoco alla casa. Da un po' Tolga sta provando a convincere Oylum a fuggire con lui, ma la ragazza è titubante.

Anticipazioni 29 maggio: Selin racconta di Tolga e Oylum in un'intervista

Locandina di Tradimento

Ferita e addolorata, Selin non rimarrà ferma davanti all'umiliazione inflittale da Tolga. Perciò la rossa si servirà dell'aiuto di Azra per girare e diffondere attraverso le emittenti televisive, un'intervista esclusiva.

Selin infatti, registra una video-intervista in cui racconta della storia d'amore tra Tolga ed Oylum. A causa di questa intervista, esplode il caos. Al punto che la notizia arriva fino a Diyarbakir in brevissimo tempo. Qui un uomo di nome Vahit decide di vendicare Behram e la famiglia Dicleli per l'onta subita: la vergogna di questa storia infanga infatti il nome di Bhram, ufficialmente ancora marito di Oylum.

Vahit raggiunge Celal, il quale però lo caccia e poi allerta Mualla. Intanto, anche Kahraman ha visto l'intervista di Selin, perciò si reca subito nell'ufficio di Tolga per affrontarlo.