Tradimento, anticipazioni 28 maggio: Tolga confessa a Selin che amerà sempre Oylum

Anche domani, mercoledì 28 maggio, torna su Canale 5 alle 14.10 la soap Tradimento.

Tolga è stufo di Selin e del suo atteggiamento: pur non avendola mai amata, le ha sempre voluto bene. Ora però, dopo il suo ultimo colpo di testa, qualcosa si è rotto definitivamente.

Vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Nell'episodio precedente

Oylum Yenersoy

Tolga è ancora deciso a lasciare Selin, anche se la ragazza l'ha scagionato dall'accusa di violenza domestica di cui era stato accusato. Tolga è ora libero, ma Selin ha tentato l'ultima mossa per tenerlo legato a sé: la minaccia.

La rossa infatti, ha dato fuoco ai suoi vestiti e poi gli ha detto che avrebbe dato fuoco persino alla casa.

Anteprima 28 maggio: Tolga confessa a Selin che amerà sempre Oylum

Locandina di Tradimento

Dopo l'ultima follia di Selin, Tolga è più deciso che mai a lasciarla. Davanti alle sue minacce perciò, l'imprenditore prenderà di petto la moglie e le dirà di essere innamorato soltanto di Oylum. Non solo ne è innamorato, ma lo sarà fino alla fine dei suoi giorni. Inoltre, aggiungerà che sposarla è stato l'errore più grande che potesse commettere.

Nel frattempo Oylum chiama Guzide per raccontarle cosa è successo: mentre Can era con Mualla, ha ingerito accidentalmente le medicine della nonna. Il bambino ha dovuto subire una lavanda gastrica, ma per fortuna sta bene. Guzide allora si precipita in ospedale, dove s'imbatte in Nazan.

Una volta amiche, la giudice tratta Nazan con freddezza; la donna perciò, dispiaciuta per la situazione, il giorno dopo si reca nell'ufficio di Guzide per chiarire la situazione.