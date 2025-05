Tradimento, anticipazioni 25 maggio: Ipek furiosa con Azra, Nazan fa una domanda molto delicata a Mualla

Nuovo appuntamento domani, domenica 25 maggi con Tradimento, in onda su Canale 5 alle 14.30.

Ipek è su tutte le furie con Azra, e la giornalista dovrà stare molto attenta; intanto, Nazan cerca di far ragionare Mualla sulla situazione dei figlio Behram.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Il giudice Guzide

Nell'ultimo episodio Ipek ha avuto una discussione con Guzide, accusandola di volerla allontanare dal padre Sezai, così da poter proseguire la relazione indisturbata. La giudice infatti, aveva messo in guardia Sezai sul comportamento sospetto di Ipek: altrimenti come si spiegherebbero le due auto che possiede?

Auto che però Ipek non possiede già più, perché Azra ne ha venduto una e, subito dopo, ha dato i soldi appena incassati a Tarik.

Anticipazioni 25 maggio: Ipek contro Azra, Nazan cerca di far ragionare Mualla

Sezai riceve la visita di Neva, l'ex babysitter di Ipek. Intanto Ipek sta litigando con Azra: non avrebbe mai creduto che una persona tanto vicina a lei, qualcuno di cui si fidava, avrebbe potuto farle qualcosa del genere. Ipek rivuole la sua auto, ma Azra l'ha venduta, sapendo che l'amica non avrebbe mai potuto raccontare tutto al padre, visto che gli ha mentito riguardo l'auto (dicendo che appartenesse proprio alla giornalista). Ma davvero la ragazza non si vendicherà, come pensa Azra? Ipek non è mai stata una persona razionale, anzi, sempre molto incline ai colpi di testa.

Durante la discussione, i toni si alzano così tanto che Ipek inizia a tirare pugni alle porte. Nel frattempo arriva Yesim che, riconoscendola, la invita in casa per calmarla. Ma Ipek sembra tutt'altro che incline a placarsi...

Intanto, Nazan ha una conversazione molto delicata con Mualla per provare a farla ragionare. Secondo Nazan, è ora di lasciare andare Behram e lasciarlo riposare in pace. Per questo motivo, chiede a Mualla per quale motivo non si decida a staccare la spina al figlio, visto che i medici ne hanno dichiarato la morte cerebrale e non le hanno dato alcuna speranza.