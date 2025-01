Tradimento, anticipazioni 26 gennaio: Tarik umilia Guzide davanti alle colleghe, Oylum accusa un malore

Stasera su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con la serie turca, trasmessa il sabato pomeriggio e la domenica in prima serata, con ben quattro episodi consecutivi.

Nuovo appuntamento in prima serata con Tradimento e con le anticipazioni della puntata in onda stasera 26 gennaio a partire dalle 21:30 su Canale 5. Questa sera saranno trasmessi quattro episodi della soap. Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 1° febbraio ore 14.45.

Riassunto dell'episodio precedente

Guzide decide di divorziare per vendicarsi di Tarik, costringendolo a firmare un accordo oneroso. Tarik, sorpreso, tenta invano di negoziare. Yesim, intanto, cade vittima di un ricatto orchestrato da Burcu, che minaccia di rivelare un video compromettente se non riceverà la somma di denaro richiesta. Yesim, incerta se confessare tutto a Tarik o pagare, chiede aiuto a Burcu, ignara che sia lei la ricattatrice.

Oylum, intervenuta per difendere un'amica, finisce in ospedale. Tarik e Yesim arrivano per primi, seguiti da Guzide e Sezai. Yesim ostacola Guzide, chiudendosi nella stanza con Oylum priva di sensi. Successivamente, ingaggia una finta infermiera per manipolare Oylum contro sua madre. Tarik, intanto, propone ufficialmente a Yesim di sposarlo, mentre le tensioni aumentano.

Tolga Kaşifoğlu interpretato da Caner Şahin

Anticipazioni di Tradimento: Ozan inizia a lavorare come coordinatore di progetto

In ospedale, Guzide e Yesim hanno un acceso confronto. Yesim, furiosa, si barrica nella stanza di Oylum, che è incosciente, lasciando sua madre fuori. Tarik interviene per riportare la situazione sotto controllo, ma Yesim, risentita, assume una finta infermiera per influenzare Oylum e metterla contro Guzide: la donna le racconta che Guzide ha aggredito Yesim senza motivo. Più tardi, Tarik porta Yesim a cena e, inginocchiandosi, le fa una proposta di matrimonio.

Yesim si intrufola a casa di Guzide per persuaderla a concedere il divorzio a Tarik, ma la discussione degenera quando il giudice le dice che ciò non avverrà mai. Incredula, Yesim informa Tarik dell'accaduto, ma quando lui chiede spiegazioni, lei e Burcu lo convincono che sua moglie si sia inventata tutto solo per diffamare Yesim.

Tarik, furioso, affronta Guzide durante una cena con alcune sue colleghe. Per demolire la sua credibilità, fa ascoltare una conversazione registrata con Oylum, nella quale la ragazza afferma di essere spaventata dal comportamento violento della madre nei confronti di Yesim, raccontatole da un'infermiera mentre era in ospedale. Tolga, accecato dall'amore per Oylum, si rivolge al padre per chiedergli aiuto. Nel frattempo, Lara comunica a Oltan i movimenti di Kaan, Hayri e Mustafa.

Ozan ottiene il posto di lavoro dei suoi sogni: coordinatore di progetto presso una grande azienda, con tutti i benefit che ne derivano. Al settimo cielo, telefona a Oylum per darle la notizia. I due passano del tempo insieme davanti a un caffè, parlando del rapporto della ragazza con Guzide e di quello con Tolga.

Manca poco alla partenza per New York e Oylum trascorre molto del suo tempo alla scuola di tango, dove si esercita e, ogni tanto, si incontra con Tolga. Sfortunatamente, è proprio ballando che Oylum cade, a causa di un calo di pressione. Nel frattempo, Umit è alle prese con le spedizioni della sua crema alla bava di lumaca e Oltan trova il modo di riappropriarsi del suo milione di dollari. L'indomani, Tarik e Yesim si recano in ospedale per chiedere "all'infermiera" di testimoniare in tribunale.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Ozan corre in ospedale dopo aver scoperto che Oylum è stata aggredita.