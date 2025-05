Tradimento, anticipazioni 20 maggio: Ilknur ricatta ancora Tarik, ma non ha più il video che lo incastra

Ilknur prova di nuovo a ricattare Tarik, ma si accorge di non avere più il video che lo incastra. Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Tradimento, in onda domani, martedì 20 maggio, su Canale 5 alle 14.10.

Nelle puntate precedenti

Locandina di Tradimento

Dopo aver lasciato Ozan al telefono, Zelis è scappata: Mualla infatti, aveva scoperto che era stata lei la mandante dell'uomo che ha sparato a Behram, così ha scatenato i suoi scagnozzi per vendicarsi. La ragazza prima si è nascosta dalla madre, che vive proprio nella villa della donna, poi è fuggita nel cuore della notte con una pistola.

Proprio mentre tentava la fuga però, Mualla l'ha intercettata; per difendersi, Zelis ha sparato. Ma a rimanere colpita è stata invece Ilknur, sua madre, che è poi stata ricoverata in terapia intensiva.

Approfittando della situazione, Tarik si è introdotto in ospedale, si è impossessato del telefono di Ilknur e ha eliminato il video in cui lo si vedeva uccidere un uomo: è proprio con quel video infatti, che era stato ricattato in cambio di una fuga sicura all'estero per Zelis.

Anticipazioni 20 maggio: Ilknur prova a ricattare Tarik ma scopre di non avere più il video

Tarik

Grazie a Guzide, Yesim è riuscita a sposare Tarik con un vantaggioso accordo prematrimoniale e adesso, anche ad aprire la sua impresa di pulizie. La mora conosce ora il suo primo cliente, il misterioso Mehmet.

Nel frattempo Ilknur si è ripresa ma, purtroppo per lei, al risveglio ha avuto un'amara sorpresa: il video incriminato non c'è più. Mentre infatti tenta di estorcere denaro a Tarik pensando di poterlo ancora ricattare, si rende conto di non avere più niente in mano.

Solo dopo si accorge che qualcuno ha cancellato il video: la donna però, non sospetta minimamente dell'avvocato ma della nipote Yesim, ora sua moglie. Ilknur perciò, se se la prende con lei.